الوحدة يودّع هدّافه التاريخي تيغالي.. 8 مواسم و4 ألقاب

أعلن نادي الوحدة أمس، عدم تجديد عقد الهداف التاريخي للنادي سبستيان تيغالي الذي انتهى عقده رسمياً بعد نهاية الموسم المنقضي، وكان ظهوره أمام الجيش الملكي المغربي في إياب الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية، هو الأخير بالقميص «العنابي».

ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صباح أمس، قدّم من خلاله الشكر والتقدير للاعب والتمنيات بالنجاح في خطوته المقبلة.

وأمضى تيغالي ثماني سنوات في صفوف الوحدة، من بينها موسمان مع فريق النصر قبل العودة مجدداً لقلعة «العنابي» في بداية الموسم الماضي، وعلى مدار هذه السنوات سجل اللاعب الدولي 179 هدفاً في بطولة الدوري، من بينها ستة أهداف في الموسم الحالي أصبح بموجبها ثاني الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف علي مبخوت (208 أهداف).

ويحظى المهاجم الدولي بتقدير كبير في دوائر نادي الوحدة خلال مشواره، إذ إنه من بين أعظم اللاعبين الأجانب الذين مروا على الفريق، وقد خلّده النادي بإطلاق اسمه على أحد الكبائن الرئيسة في استاد آل نهيان، وذلك في بادرة من الإدارة لرد الجميل والعرفان للاعب الذي ساعدت أهدافه الغزيرة في قيادة «العنابي» إلى منصات التتويج.

وخلال مشواره مع الوحدة توّج مع الفريق بألقاب كأس رئيس الدولة 2016- 2017، وكأس الرابطة 2017- 2018، إلى جانب لقب كأس السوبر (مرتان على التوالي) خلال موسمي 2017- 2018، و2018- 2019.

وعلى الصعيد الشخصي حصد لقب هدافي الدوري في موسم 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، وفي موسم 2018- 2019 برصيد 27 هدفاً، وسجل في الموسم المنقضي ستة أهداف فقط كأقل رصيد تهديفي له في مشواره في ملاعب الدوري.