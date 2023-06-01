عيد خميس: فرصة أهدرها لاعب العين أكدت أن الدوري لشباب الأهلي

أكد لاعب شباب الأهلي عيد خميس أن فوز «فرسان دبي» بلقب دوري أدنوك للمحترفين له مذاق خاص بالنسبة له، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يحقق فيها لقب الدوري مع الفريق، بينما أشار إلى أن مباراة «فرسان دبي» أمام العين في الدور الثاني من المسابقة والفرصة التي أهدرها لاعب «الزعيم» سعيد أحمد، كان لها تأثير إيجابي في تأكيد أن الدوري في طريقه إلى شباب الأهلي.

وقال خميس لـ«الإمارات اليوم»، إن شباب الأهلي واجه العديد من الصعوبات منذ بداية الموسم، موضحاً: «هذا اللقب له أهمية كبيرة ومذاق خاص بالنسبة لي، خصوصاً أنه أول لقب لي في الدوري، لذلك أشعر بسعادة غامرة، ومما يزيد من قيمة التتويج بالدرع، في الوقت نفسه، أن هذه النسخة من البطولة هي الأقوى في تاريخ دوري المحترفين».

وأضاف: «صراحة المنافسة كانت قوية جداً بين عدد كبير من الأندية على لقب الدوري، وهو ما لم يكن يحدث في النسخ السابقة، إلى جانب أن المنافسة استمرت قوية حتى آخر جولتين من البطولة، لذلك فحصول شباب الأهلي على الدرع له فرحة أكبر، لأنه جاء بعد هذه المنافسة القوية».

أما بالنسبة إلى استبعاد عدد كبير من المتابعين للدوري فريق شباب الأهلي من قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب في بداية الموسم وتأثير ذلك في اللاعبين، فقال: «بالفعل كان رأي الأغلبية أو جميع المتابعين أن شباب الأهلي لن ينافس على اللقب، إضافة إلى أن بداية الفريق في البطولة لم تكن جيدة في أول خمس جولات، بتحقيقه فوزاً واحداً وتعادله مرتين وخسارته العدد نفسه، ولكن رغم ذلك كان هناك إصرار من اللاعبين وتكاتف من الجميع على تعديل وضع الفريق، ونجحنا بشكل تدريجي في التقدم في لائحة الترتيب ودخول أجواء المنافسة، قبل أن نصعد إلى الصدارة ونتمسك بها».

وتحدث عيد خميس عن أصعب المحطات في مسيرة شباب الأهلي، وقال: «تعد مباراة الجزيرة في الدور الثاني في أبوظبي من أصعب المباريات ونقطة التحول بالنسبة لنا، خصوصاً أنها أمام منافس مباشر على اللقب، إلى جانب أحداث المباراة المثيرة بتأخرنا بهدفين دون رد في الشوط الأول، قبل أن نحقق عودة رائعة و(ريمونتادا) بإحرازنا ثلاثة أهداف، ليحقق الفريق أحد أهم انتصاراته».

وواصل: «كما أن مباراة شباب الأهلي والعين في الدور الثاني التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق لها تأثير كبير، وتأكدنا من خلالها أننا اقتربنا من حسم اللقب لمصلحتنا، خصوصاً أن اللقاء شهد إثارة كبيرة ونقطة تحول مؤثرة، عندما أهدر سعيد أحمد فرصة خطرة لفريق العين أمام المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحافظ شباب الأهلي على فارق نقاط مريح عن أقرب ملاحقيه».

ورداً على سؤال عن طموحات شباب الأهلي في الموسم المقبل، قال: «الفوز بلقب الدوري بعد غياب سبع سنوات أمر إيجابي جداً، ويجعلنا أكثر تركيزاً على مواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل، بينما نضع بطولة دوري أبطال آسيا في مكانة مهمة جداً، ونأمل أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة وأن ننافس على اللقب، إلى جانب المنافسة على الألقاب المحلية».

جارديم مدرب كبير

وجّه عيد خميس الشكر إلى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وقال: «مدرب كبير ومعروف. لقد قام بجهد كبير وأتوجّه إليه بالشكر على الدور المهم الذي قدمه للفريق، إذ إنه منحنا الثقة وتحدث مع اللاعبين منذ بداية الموسم. وقال لنا إننا سنكون أبطال الدوري، وأنا سعيد بالثقة التي حصلت عليها من المدرب، والاستفادة الكبيرة التي حصلت عليها من العمل تحت قيادة مدرب كبير مثله».