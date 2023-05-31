منصور حسين يعتذر عن الاستمرار في إدارة نادي الإمارات

أعلن منصور حسين إبراهيم عضو شركة كرة القدم في نادي الإمارات المشرف العام للمراحل السنية بالنادي، اعتذاره عن الاستمرار بالعمل في النادي وإدارة المراحل السنية، موضحا أن اعتذاره نهائي ولظروفه الخاصة، بعد فترة رائعة وتاريخيه للمراحل السنية في نادي الإمارات الموسمين الماضيين.

وقال منصور حسين، لـ "الإمارات اليوم": "اعتذرت عن الاستمرار لظروف خاصة، والقرار نهائي ولا رجعة فيه، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي على الثقة التي قدمها له شخصياً وعلى المتابعة الدائمة للمراحل السنية وكذلك الشكر إلى رئيس شركة الكرة يوسف البطران وأعضاء مجلس الإدارة جميعاً على تعاونهم وجهودهم وشكر خاص إلى وليد عبد الكريم الأب الروحي للمراحل السنية وخلف عمبر، على دعمهم الدائم للفرق السنية".

يذكر أن المراحل السنية قد شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنتين الماضيتين حققت من خلالها الفرق السنية نتائج مميزة ولافتة منها فريق 16 سنة ( أ ) الذي حقق بطولة الدوري (أ) مع الأندية الكبيرة وحقق كذلك وصافة بطولة الكأس وكذلك فريق 14 سنة (ب) الذي حقق بطولة الدوري وأيضاً بطولة الدوري في العام الماضي، كما حقق فريق 18 سنة المركز الثالث في بطولة الدوري (أ) على مستوى الدولة