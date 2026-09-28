5 أسابيع خارج الملاعب.. تطور جديد في إصابة نجم المنتخب السعودي

تأكد غياب حارس المنتخب السعودي ونادي النصر، نواف العقيدي، عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية الإضافية التي خضع لها عقب الإصابة والتي أنهت مشاركته مع الأخضر في بطولة "خليجي 27".

وأظهرت الفحوصات إصابة العقيدي بتمزق خفيف في مرفق اليد اليمنى، ليحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة تدريجياً إلى التدريبات.

وكان العقيدي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة السعودية والكويت في الجولة الأولى من البطولة، التي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون مقابل، إذ سقط مصاباً في الدقيقة 78 أثناء محاولته التعامل مع كرة عرضية، قبل أن يغادر الملعب ويشارك محمد العويس بدلاً منه.

وغادر الحارس معسكر المنتخب السعودي في جدة عقب الفحوصات الأولية التي أجراها على موضع الإصابة، والتي أكدت عدم قدرته على استكمال مشواره في البطولة.

وذكرت صحف وتقارير سعودية أن الفحوصات الإضافية، التي أجريت بعد زوال التورم، حددت بصورة أدق طبيعة الإصابة ومدة الغياب، مشيرةً إلى وجود توجه لاستكمال العقيدي برنامجه العلاجي والتأهيلي خارج السعودية.

ومن المنتظر أن يتم تحديد وجهة العلاج والطبيب المشرف على حالة الحارس بالتنسيق بين الجهازين الطبيين في المنتخب السعودي ونادي النصر، قبل بدء مراحل التأهيل تمهيداً لعودته إلى الملاعب.