المنطقة الفنية لشباب الأهلي والعين والشارقة «مقلقة» قبل «أبطال آسيا»

تسود حالة من الترقب لتغييرات كبيرة على مستوى الأندية التي ستُمثل كرة القدم الإماراتية في دوري أبطال آسيا بحلته الجديدة، التي تنطلق في أغسطس المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم قد حسم المشاركة الإماراتية في دوري أبطال آسيا، بحصول شباب الأهلي (بطل دوري أدنوك للمحترفين) على المقعد المباشر، بينما سيخوض العين، بطل الدوري في الموسم قبل الماضي، والشارقة، بطل كأس رئيس الدولة، جولة للتأهيل إلى دوري المجموعات.

واضطر العين إلى التعاقد مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، بعد رحيل الأوكراني سيرجي ريبروف، عقب الخسارة أمام الشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لرغبته في تدريب منتخب بلاده.

وعانى شباب الأهلي المشكلة ذاتها، برحيل ليوناردو جارديم عن الإدارة الفنية للفريق مع انتهاء موسم 2022-2023.

وتعملق جارديم في موسمه الأول، وقاد «فرسان دبي» للتتويج بدوري أدنوك للمحترفين، لكنه رحل عن الفريق، بعد أن تلقى عرضاً مغرياً من الريان القطري، وسط تكهنات بقرب التعاقد مع المدرب الصربي ماركو نيكوليش.

بينما لايزال الغموض يكتنف مصير مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، الذي لايزال موقفه عالقاً مع «الملك»، خصوصاً بعد أن ربط المدرب المُتوج مع الملك بأربع كؤوس في الموسم المنصرم بقاءه مع النادي بما سيقرره الطاقم الطبي المُعالج له، بعدما شكا مشكلات في الظهر والركبة، اضطرته في بعض الأحيان لقيادة الفريق جالساً على ثلاجة المياه الشهيرة.

ووسط هذه التغيرات المرتقبة على الأجهزة الفنية للأندية الممثلة للدولة في دوري أبطال آسيا، بدأت الشكوك تتزايد حول قدرة تلك الفرق على تقديم النجاحات المنتظرة في هذا المُعترك القاري، بعد التغيرات الفنية الكبيرة المتوقع حدوثها، وحاجة مدربيها الجدد لبعض الوقت للتجانس مع اللاعبين بصورة أكبر.

وأكد المحلل الكروي، خالد عبيد، تلك المخاوف، مستشهداً بما حدث لشباب الأهلي في بداية الموسم الماضي، مع مدربه البرتغالي جارديم، الذي قدم بداية سيئة مع «فرسان دبي»، قبل أن ينهض الفريق ويُنافس بقوة، حتى تمكن من حسم لقب الدوري، وهذا الموقف قد يتكرر مع الأندية الثلاثة التي ستُشارك في دوري أبطال آسيا، وأغلب الظن أنه سيحدث.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «ربما يكون التغيير قد فُرض على العين وشباب الأهلي، فمدرب الزعيم كان يطمح من بداية الموسم الماضي لتدريب منتخب بلاده، والفرصة باتت متاحة له، وقرر أن يرحل من العين، وتحقق له ما أرد، وشباب الأهلي كان يأمل استمرار مدربه جارديم، لكن العرض القطري كان مغرياً للغاية، ورحل لهذا السبب، وبالتالي، فإن الإدارة في كل من ناديي العين وشباب الأهلي أصبحت مطالبة بحسم التعاقدات مع لاعبيها المواطنين والأجانب، قبل بدء التحضير للموسم الجديد، والاتفاق على خوض مباريات على مستوى عال تُمكن المدرب واللاعبين من الانسجام في أقصر فترة ممكنه».

وأضاف: «ربما تكون وضعية الشارقة مختلفة، فاستمرار كوزمين في يد الإدارة، والفريق لديه استقرار كبير على مستوى لاعبيه، وبالتالي إذا رحل المدرب الروماني، فالشارقة قد يُعاني بعض المشكلات التي قد تحدث للعين وشباب الأهلي على المستوى الفني في بداية موسمهما الجديد».

وشدد المحلل الكروي على أن التوقيت الجديد لانطلاقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023-2024، يُعد مثالياً للغاية، خصوصاً لأندية غرب آسيا، ومن بينها الأندية الإماراتية.

وقال: «الموعد الجديد للبطولة، المقرر له أغسطس وسبتمبر بالنسبة لأنديتنا، ستكون له العديد من الإيجابيات، أولها أنه سيضمن استعداداً قوياً لأنديتنا للبطولة القارية، ما سينعكس بدوره على ظهورهم في المنافسات المحلية، وهو الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة وقوتها، ومن بين الإيجابيات للموعد الجديد للبطولة الآسيوية، منح الأندية الفرصة لتدعيم صفوفها في المراحل الإقصائية، في حال وصلت إليها، مع فتح باب الانتقالات الشتوية، ووقف الشكوى الدائمة والمتكررة من دواعي الإرهاق التي يتحجج بها البعض لتبرير خروجه من البطولة القارية، والتركيز بصورة أكبر على بطولة الدوري، واليوم المعطيات تغيرت، ولم تعد هناك حجج يُمكن قولها، في حال عدم الظهور المشرف في دوري الأبطال».

• النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا تنطلق في أغسطس المقبل.

تغييرات جذرية على نظام دوري أبطال آسيا

ستشهد نسخة 2023-2024 من دوري أبطال آسيا تغييرات جذرية، عطفاً على النظام السابق، الذي كان مطبقاً منذ عام 2009. وبحسب ما أعلنه الاتحاد القاري، سيشهد دوري أبطال آسيا دوراً تمهيدياً، يليه دور إقصائي، ثم دور المجموعات بنظامه الجديدة. وسيضم دور المجموعات 24 فريقاً، موزعة بين أندية الشرق والغرب بالتساوي، وتضم كل منطقة 12 فريقاً تتنافس بنظام الدوري، وسيتم السماح للأندية بتسجيل 35 لاعباً في قائمتها، مع ستة لاعبين أجانب على أرض الملعب في المباريات، منهم لاعب آسيوي واحد على الأقل.

الفرق المشاركة عن منطقة غرب آسيا

الإمارات: شباب الأهلي، الشارقة، العين.

السعودية: الهلال، الفيحاء، الاتحاد، النصر.

إيران: سباهان، بيرسبوليس، نساجي، (هافادار أو تراكتور).

قطر: السد، الدحيل، الوكرة، العربي.

أوزبكستان: باختاكور، ناساف، نافاباهور، أجمك.

الأردن: الفيصلي، الوحدات.

عُمان: السيب.

الهند: مومباي سيتي.

تركمنستان: آهال.

لبنان: العهد.

بنغلاديش: باشوندارا كين.

توقيت مراحل البطولة

الجولة التمهيدية الأولى: 8 أغسطس

الجولة التمهيدية الثانية: 15 أغسطس

مرحلة المجموعات:

الجولة الأولى: 18–20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 2–4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 23–25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 6–8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 27–29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 11–13 ديسمبر 2023

مرحلة دور الـ16

ذهاباً: 12–14 فبراير 2024

إياباً: 19–21 فبراير 2024

مرحلة الدور ربع النهائي:

ذهاباً: 4–6 مارس 2024

إياباً: 11–13 مارس 2024

مرحلة نصف النهائي

ذهاباً: 16–17 أبريل 2024

إياباً: 23–24 أبريل 2024

مرحلة النهائي

ذهاباً: 11 مايو 2024

إياباً: 18 مايو 2024