شباب الأهلي والشارقة يهيمنان على ألقاب كأس الكاراتيه

تشارك شباب الأهلي والشارقة الهيمنة على ألقاب كأس رئيس الدولة للكاراتيه ضمن منافسات «الكاتا والكوميتيه» جماعي فرق للسيدات والرجال، والتي جرت أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، ومثلت مسك ختام الموسم الجاري 2022-2023.

وتشارك الناديان الفوز بدرع التفوق العام للأكثر تتويجاً بألقاب الموسم، بإحراز شباب الأهلي درع فئات (الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات)، وفوز الشارقة بدرع (الأشبال والناشئين والشباب والرجال).

وحسم شباب الأهلي المركز الأول على صعيد الأجهزة الفنية المميزة طوال الموسم، فيما حلت الأجهزة الفنية للشارقة بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتوجه رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، يصحبه رئيس اتحاد الكاراتيه في إيران محمد طبطبائي، ونائب رئيس اتحاد الكاراتيه في كازاخستان حسين سيسرمبايف، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري، وأعضاء اتحاد الإمارات، بتتويج أبطال وبطلات الكأس ودرع التفوق العام والمميزين من الأجهزة الفنية.

وحل شباب الأهلي أولاً في فئة السيدات على صعيد الكاتا على حساب لاعبات الشارقة، وجاء الذيد ثالثاً، وتكرر السيناريو ذاته في «الكوميتيه» بحلول شباب الأهلي بالمركز الأول، على حساب الشارقة لرياضة المرأة، وفلج المعلا ثالثاً. بدوره توّج الشارقة بكأس الرجال للكاتا والكوميتيه، بانتزاع «الملك» المركز الأول لـ«الكاتا» على حساب كلباء الثاني والذيد ثالثاً، ثم فوز الشارقة في «الكوميتيه» على حساب كلباء الوصيف، وشباب الأهلي الثالث.

• تشارك الناديان الفوز بدرع التفوق العام للأكثر تتويجاً بألقاب موسم الكاراتيه.