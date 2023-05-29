شباب الأهلي الأكثر تتويجاً ببطولات الموسم بـ 12 لقباً

كشفت إحصائية رسمية نشرها اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي، خاصة بقائمة بأسماء الفرق الأكثر تتويجاً بألقاب الموسم الكروي المنصرم 2022-2023، عن تصدر شباب الأهلي القائمة بـ10 ألقاب في مختلف البطولات في المراحل السنية. علماً أن الفريق الأول لشباب الأهلي فاز بالبطولة الأبرز والخاصة بدرع دوري أدنوك للمحترفين والتي تنظمها رابطة المحترفين، وكذلك مسابقة أخرى للرابطة، وهي بطولة دوري تحت 21 سنة. ليكون بذلك شباب الأهلي قد اكتسح الألقاب في الموسم الماضي بـ12 لقباً في كل البطولات.

ويأتي في المركز الثاني، العين بأربعة ألقاب، والشارقة ثالثا بثلاثة بطولات، إذ فاز العين بألقاب على صعيد مسابقات المراحل السنية، والتي ينظمها اتحاد الكرة، بينما فاز الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة، وهي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة، ومسابقتين للرابطة: كأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. في المقابل حصد فريق حتا لقب بطل دوري الدرجة الأولى، وغلف يونايتد بطولة دوري الدرجة الثانية، وفريق رويال لقب بطل دوري الدرجة الثالثة.

وتفصيلاً، ضمت القائمة التي رصدتها «الإمارات اليوم» 12 نادياً من التي توجت فرقها بألقاب الموسم المنصرم: إذ فاز شباب الأهلي بألقاب: دوري أدنوك للمحترفين، ودوري تحت 21 سنة، وكأس الشباب تحت 21 سنة، ودوري الناشئين تحت 17 سنة، وكأس الناشئين تحت 17 سنة، ودوري الأشبال تحت 14 سنة أ، ودوري الأشبال تحت 15 سنة أ، وكأس الناشئين تحت 16 سنة، ودوري الأشبال تحت 13سنة ب، وكأس الأشبال تحت 14 سنة، ودوري الأشبال تحت 12 سنة ب، ودوري الأشبال تحت 11 سنة ب.

في المقابل جاءت ألقاب العين في بطولات: دوري وكأس الشباب تحت 18 سنة، وكأس الشباب تحت 15 سنة، ودوري الأشبال تحت 11 سنة أ. أما نادي الشارقة فتوج بألقاب: كأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما أحرز الوحدة دوري الأشبال تحت 13 سنة أ، وفاز الجزيرة بدوري الأشبال تحت 12 سنة أ، وعجمان بدوري الناشئين تحت 16 سنة ب، واتحاد كلباء بدوري الأشبال تحت 15 سنة ب، ونادي الإمارات بدوري الناشئين تحت 16 سنة أ ودوري الناشئين تحت 14 سنة ب، وفاز حتا بدوري الدرجة الأولى، والعربي بدوري الشباب تحت 21 سنة، ورويال بدوري الدرجة الثالثة، وتوج نادي غلف يونايتد بطلاً لدوري الدرجة الثانية.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم إبراهيم عبدالملك لـ«الإمارات اليوم»، معلقاً على تصدر شباب الأهلي قائمة الأكثر حصداً لبطولات الموسم المنصرم: «هذا الأمر يعني أن النادي يبدي اهتماماً كبيراً بالمراحل السنية، وبناء اللاعب من صغره، ويؤكد أيضاً نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي لأكاديمية كرة القدم ورؤيته للمستقبل. وقال عبدالملك إن نجاح هذه التجربة يعني كذلك أن رؤية النادي كانت في محلها للمستقبل، وبناء عليه تم وضع الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية وخلق رافد قوي جداً للفريق الأول، وهذا الأمر كان واضحاً وجلياً لكل من تابع مباريات نادي شباب الأهلي خلال الموسم المنصرم من أن اللاعبين الذين برزوا خلال الموسم هم من خريجي الأكاديميات من داخل النادي. وأشار إلى أن حصد النادي 10 بطولات على صعيد المراحل السنية يعد استثنائياً ولم يحصل لأي ناد في الدولة سابقاً.

• شباب الأهلي أحرز 10 بطولات من المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة، وبطولتين من مسابقات الرابطة.

العبدولي: شباب الأهلي يجني ثمار عمله في المراحل السنية

قال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم جمعة العبدولي لـ «الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي بدأ في الموسم المنصرم بجني ثمار العمل الكبير الذي قام به خلال الفترة الماضية، خصوصاً على صعيد المراحل السنية. وقال إنه يتمنى أن تحذو بقية الأندية حذو شباب الأهلي خلال الموسم المقبل، مؤكداً تمنياته لها بالتوفيق. وأشار العبدولي إلى أنه يطلب من الأندية التي فازت ببطولات المراحل السنية ولديها لاعبون مميزون أن تساعدهم لأخذ فرصتهم في الفريق الأول لديها. وأشار العبدولي إلى أن معظم الأندية تلجأ إلى اللاعب الجاهز، مشيراً إلى أنه من خلال متابعته لمباريات المراحل السنية فإن هناك لاعبين ممتازين وعلى مستوى عال.

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