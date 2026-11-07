من هو علي ماهر مدرب منتخب مصر الجديد؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ​السبت، انفصاله عن المدرب حسام حسن وإسناد مهمة تدريب المنتخب الأول لعلي ماهر.

ويأتي ‌الانفصال عن ​المدرب حسن (60 عاماً)، رغم تمديد عقده إلى عام 2030 بعدما قاد مصر لبلوغ دور 16 في كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي، بعدما حقق المنتخب أول فوز له في تاريخ البطولة.

فيما يلي أهم الحقائق ‌عن ​علي ماهر:

- ولد في الثالث من ⁠ديسمبر 1973.

- لعب في مركز المهاجم وامتدت مسيرته في الملاعب منذ بداية تسعينات القرن ‌الماضي عندما بدأ اللعب لصالح الترسانة و2004 عندما اعتزل في صفوف إنبي، ‌وفيما بينهما لعب لصالح الأنصار ‌السعودي والأهلي المصري.

- خلال حقبته ‌في الأهلي فاز ‌بعدة ألقاب بينها الدوري الممتاز أربع مرات وكأس ​مصر مرتين ‌ودوري أبطال ​أفريقيا مرة واحدة.

- ⁠خاض 24 مباراة دولية مع الفريق الأول سجل خلالها 11 هدفاً.

- ​شارك ⁠مع ⁠المنتخب في كأس الأمم 1996 وسجل هدفاً في أربع مباريات.

- بدأ ⁠مسيرته التدريبية في النادي الأهلي حيث عمل مساعدا للمدرب في 2014.

- تولى تدريب الأسيوطي (بيراميدز حالياً) في 2017.

- تولى تدريب كل من سموحة ‌وإنبي والمصري ومودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا.

- خلال مسيرته التدريبية ​قاد مودرن سبورت للفوز بكأس الرابطة في 2021-2022 وسيراميكا كليوباترا للفوز بنفس اللقب في 2024-2025.