خيري: اخترت حتا للعب أساسياً.. وسعيد بالعودة معه إلى «المحترفين»

كشف حارس مرمى حتا سالم خيري (23 سنة)، أن إدارة النادي جددت التعاقد معه سنتين، ليواصل اللعب للفريق، بعد أن أسهم معه بالفوز بدرع دوري الدرجة الأولى والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وقال خيري إنه في قمة السعادة كونه عاد إلى «المحترفين» مع حتا، وفاز معه بلقب دوري «الهواة»، وقال إنه اختار الانتقال إلى حتا كي يجد فرصة اللعب أساسياً، بعد أن عانى من «الدكة» طويلاً مع فريقه السابق الجزيرة. وكشف أنه يحلم بأن ينضم إلى المنتخب الوطني الأول، خصوصاً أنه سبق له أن خاض 47 مباراة دولية مع منتخبي الشباب والأولمبي.

وقال حارس حتا لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أنتظر الفرصة الحقيقية التي أستطيع أن أحقق من خلالها طموحي باللعب أساسياً، بعد أن كنت حبيس دكة الاحتياط، وأن أساهم بالذود عن مرمى الفريق الذي ألعب له بأفضل ما يمكن، وأن أكون سبباً أساسياً بأن يحقق البطولة أو أن يحقق إنجازاً غير مسبوق، وسعيد بأنني حققت ما أريد بقميص حتا الذي قادني معه للعودة إلى دوري أدنوك للمحترفين».

وتابع: «سعيد لدوري في فوز حتا بدرع البطولة، وكل الشكر إلى إدارة نادي حتا والمدرب القدير الدكتور عبدالله مسفر وزملائي اللاعبين الذين ساندوني بقوة، والشكر للجمهور الذي وقف خلف الفريق حتى النهاية وشجعني وساندني بشكل رائع وشجع الفريق كله.

وقال إنه وُفق في اختيار نادي حتا للعب معه في الموسم المنصرم، والتجديد معه، وقال: «فضلت الانتقال للعب في صفوف حتا كي أجد فرصة اللعب أساسياً بعد رحلة طويلة قضيتها في الجزيرة، وتدربت إلى جانب حراس مرمى مميزين واستفدت منهم، وأنا سعيد كوني بحثت عن فرصة اللعب أساسياً ووجدتها في حتا، فمن أجل اللعب بشكل منتظم ضحيت بتواجدي مع الفريق الأول للجزيرة، والذي أكن له الفضل كله، وأطمح للعودة إلى صفوفه مستقبلاً تقديراً وشكراً لما قدمه لي من دعم وتدريب طوال 15 سنة في مختلف الفئات، ومنذ أن كنت بعمر ثماني سنوات».

وأكمل: «هدفي مواصلة الأداء بقوة تمهيداً للانضمام للمنتخب الوطني بعد أن لعبت فترة طويلة لمنتخبي الشباب والأولمبي. وعن أبرز الأرقام التي حققها مع حتا في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، قال إنه خاض 19 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات على الرغم من قوة وصعوبة المنافسة».

الحارس سالم خيري انتقل إلى حتا من الجزيرة وجدد التعاقد مع «الإعصار» سنتين.