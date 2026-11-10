5000 مشارك في «تحدي دبي للتجديف» بسد حتا

شهد سد حتا مشاركة واسعة من العائلات ومحبي الرياضة في «تحدي دبي للتجديف»، الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتضمن مجموعة من الأنشطة المائية والترفيهية وسط الطبيعة الجبلية الخلابة لمنطقة حتا.

واستقطبت الفعالية أكثر من 5000 مشارك من المحترفين والهواة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث استمتعوا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم بممارسة الرياضة وتجربة أنشطة جديدة في الهواء الطلق، وسط طبيعة حتا. وتعد الفعالية إحدى أبرز محطات الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، بما توفره من تجارب تجمع بين الرياضة والمغامرة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «تعكس المشاركة الواسعة للعائلات من مختلف الأعمار والقدرات في تحدي دبي للتجديف، الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أهمية الرياضة في جمع أفراد المجتمع. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في عام الأسرة بدولة الإمارات، حيث جمعت الفعالية على مدى يومين أفراد العائلات والأصدقاء لممارسة الرياضة والاستمتاع بالمغامرات والأنشطة المتنوعة».

وأضاف: «أتاح التحدي للمشاركين فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في حتا، وتجربة أنشطة رياضية جديدة، في أجواء عائلية مميزة، ما يعكس أهمية الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق، ودورها في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي ونشط».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «ونحن نحتفي بالدورة الـ10 من تحدي دبي للياقة، نريد أن يجد الناس في الرياضة المتعة والفائدة، وأن تصبح جزءاً من حياتهم اليومية، ففي هذه الفعاليات يكتشفون أماكن جديدة، وتترك لديهم ذكريات وتجارب مميزة، بما يعكس النجاح المتواصل لتحدي دبي للتجديف في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، وترسيخها جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية».

وشهدت مياه السد الهادئة حصصاً للتجديف وقوفاً على الألواح، استمرت كل منها 45 دقيقة بإشراف مدربين، وتعلم من جربوا التجديف للمرة الأولى كيفية الحفاظ على توازنهم فوق الألواح، بينما مارس أصحاب الخبرة رياضتهم مستمتعين بالإطلالات الجبلية المحيطة.

ووفر المنظمون الألواح والمجاديف وسترات النجاة، وتلقى المشاركون إرشادات السلامة قبل النزول إلى المياه، بما ساعدهم على بدء الحصص بثقة.

وتوسّع برنامج اليوغا على ألواح التجديف في دورة 2026، بإضافة جلسة صباحية جديدة إلى جلسات بعد الظهر، واستمرت كل جلسة 30 دقيقة بإشراف مدربين ذوي خبرة، وجمعت التمارين الحركية والتوازن والاسترخاء فوق المياه.

وشهدت المنطقة الترفيهية أنشطة استمتع بها المشاركون من مختلف الأعمار، وأقبلت العائلات على التقاط الصور التذكارية، بينما استمتع الأطفال بالوجبات المجانية، وبساعات من اللعب في قلعة القفز الهوائية، بينما استقبل ركن الرسم على الوجوه الصغار على مدار اليوم.