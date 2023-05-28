ولي عهد الفجيرة يتوّج الشارقة بكأس اليد

توّج سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فريق الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، بعد فوزه على شباب الأهلي 23-20 في المباراة النهائية التي أقيمت برعاية صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ورئيس اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، وعدد من القيادات الرياضية.

وتميز في صفوف الشارقة زهير نعيم بتسجيله ستة أهداف، ومن جانب شباب الأهلي مهاب عبدالحق الذي سجل سبعة أهداف.

وكان شباب الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق التونسي ريان بن محمود، الذي أحرز هدفين تقدم بهما «فرسان دبي» بشكل مبكر، وحصل لاعب الشارقة إبراهيم سعيد على أول إيقاف لمدة دقيقتين في أول خمس دقائق من المباراة.

وأظهر حارس مرمى شباب الأهلي عبدالرحمن خميس تميزاً واضحاً، إذ تصدى لأربع هجمات بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 4-4، استعاد بعدها الشارقة سيطرته على مجريات المباراة وتقدم بالنتيجة 5-4 لأول مرة في الدقيقة 18.

وحصل لاعب شباب الأهلي عبدالقادر رحيم على إيقاف لدقيقتين استثمرها الشارقة ليتقدم بنتيجة 7-4.

وظهر حارس الشارقة محمد الطاهر بشكل مميز وتصدى لثلاث هجمات متتالية استثمرها الملك بتسجيل الأهداف وتوسيع الفارق إلى خمسة أهداف بنتيجة 10-5 عند الدقيقة 25.

واستثمر الشارقة الأخطاء الدفاعية للاعبي شباب الأهلي ليوسع الفارق إلى ستة أهداف 12-6 عند الدقيقة 28.

ولعب الشارقة بلاعب أقل لدقيقتين بخروج لاعبه إبراهيم سعيد، استثمرها شباب الأهلي بتسجيل هدفين لينتهي الشوط الأول 12-8.

وفي الشوط الثاني، سيطر الشارقة على معظم مجريات المباراة، وتمكن من توسيع الفارق مجدداً إلى خمسة أهداف عند الدقيقة الـ10 بنتيجة 16-11 مستفيداً من هدفين آخرين للاعب زهير نعيم.

ونال لاعب الشارقة إبراهيم سعيد بطاقة حمراء بعد تعرضه لثلاثة ايقافات، ليقلص شباب الأهلي النتيجة إلى 16-13 عند الدقيقة 14.

ولعب شباب الأهلي بدفاع قوي معتمداً بهجماته على التسديد من خارج منطقة

الأمتار التسعة، إلا أن الشارقة تمكن من استثمار الهجمات المرتدة لينهي النتيجة لمصلحته 23-20.

نجم الشارقة زهير نعيم يتألق بـ6 أهداف، ولاعب شباب الأهلي مهاب عبدالحق يخطف الأضواء بـ7 أهداف.