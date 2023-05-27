جواد «غودولفين» المتطور يبحث عن لقب في «غودوود» البريطاني

ينشد جواد «غودولفين» المتطور «كينغ أوف كونكويست»، تسجيل انتصاره الرابع على التوالي، حين يخوض تحدي سباق «فيستفال ستيكس» المخصص لفئة «ليستد» لمسافة 2000 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «غودوود» البريطاني العريق.

وسبق لجواد الأربع سنوات أن حقق ثلاثة انتصارات في فئة الـ«هانديكاب» بفوزه بفارق «الرأس» في سباق «سفولك ستيكس»، في حفل الـ«غينيز الإنجليزي» مطلع الشهر الجاري، وسبقه بتسجيل زمن قياسي جديد على مسافة 1800 متر نحو الفوز في سباق مضمار «الصخير» في البحرين في فبراير من هذا العام، ونجاحه رغم الانطلاقة البطيئة في تسجيل الفوز على الأرضية الاصطناعية لمضمار «ولفرهامبتون» نهاية نوفمبر من العام الماضي.

ويواجه «كينغ أوف كونكويست» في «فيستفال ستيكس» نخبة من الجياد ذات الإنجازات الرفيعة، يتقدمها «الدراما» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجير فاريان.

وقال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، في تصريح صحافي: «يتجه (كينغ أوف كونكويست) إلى السباق وهو في جاهزية طيبة، ويمثل لقب السباق تحدياً قوياً له، إلا أنه يتوجب عليه الارتقاء إلى مستويات أعلى، ونأمل أن يصحب المنافسة على مسافة الميل وربع الميل (2000 متر) التحسن في الأداء».