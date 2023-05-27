الشارقة وشباب الأهلي في صراع اليوم على آخر ألقاب موسم اليد

يحل فريقا الشارقة وشباب الأهلي، الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، ضيفين على صالة مجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة، في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة اليد. ويطمح الفريقان لانتزاع لقب مسك ختام موسم الرجال، إذ يقف الشارقة على أعتاب تسجيل إنجازٍ غير مسبوق بحصد خمسة ألقاب في موسم واحد، بعد نجاحه في انتزاع رباعية الموسم الماضي، خصوصاً أن «الملك» توج في موسمه الجاري بألقاب كأس السوبر وكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة، وآخرها الشهر الماضي بلقب بطولة الدوري، فيما يتطلع شباب الأهلي لأولى ألقابه منذ تتويجه بكأس الإمارات في موسم 2020-2021.

وجاء تأهل الفريقين إلى نهائي الكأس، بتخطيهما مساء السبت الماضي عقبة نصف النهائي، بفوز الشارقة على العين بنتيجة (31-28)، وشباب الأهلي على الوصل (26-16).

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية، سواء من حيث اكتمال الصفوف، أو على صعيد التعاقدات النوعية، بانضمام نجم منتخب شباب البحرين جاسم علي مطلع مايو الماضي إلى «الملك»، وآخرها أول من أمس، تعاقد «فرسان دبي» مع نجم المنتخب المصري مهاب سعيد. ويقود الشارقة المدرب التونسي سامي السعيدي، وشباب الأهلي المدرب المصري حسين زكي.

ويراهن الشارقة على نجوم بارزين، يتقدمهم المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم، والمصري محمود فايز، وكوكبة من اللاعبين الدوليين، أبرزهم حارس المنتخب محمد إسماعيل، وأحمد عبدالله وأحمد هلال ورحمة غالب. وفي شباب الأهلي، المحترف التونسي ريان بن محمود، والجزائري عبدالقادر رحيم والمصري محمد عفيفي، إضافة إلى اللاعبين المواطنين من أصحاب الخبرات، منهم عيسى البناي، ووحيد مراد، ومرزوق أحمد، والحارس عبدالرحمن خميس. يُذكر أن الشارقة توج بالكأس 10 مرات من قبل، وهو حامل اللقب، بينما شباب الأهلي أحرز البطولة في سبع مرات من قبل.

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ألقاب سابقة للشارقة في كأس اليد، مقابل 7 لشباب الأهلي.