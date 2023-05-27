«كؤوس الموسم» تغري الشارقة.. العين «يحبس الأنفاس»

تتجه الأنظار في الساعة 19:30 من مساء اليوم نحو استاد آل نهيان الذي سيكون مسرحاً لإعلان بطل كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بين العين والشارقة في ثالث مباراة نهائية تجمع بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد أن كان «الملك» قد توج على حساب «الزعيم» بلقبي كأس السوبر وكأس رئيس الدولة على التوالي.

ويتشارك الطرفان الطموحات في ضرورة الفوز باللقب لكنها تختلف في الدوافع، ففي الوقت الذي يأمل فيه طرف النهائي الأول فريق العين تحقيق اللقب لإنقاذ موسمه حتى لا يخرج خالي الوفاض، فإن الشارقة يرغب في السيطرة على كل كؤوس الموسم للفوز بثلاثية تاريخية.

ويظهر «البنفسجي» في نهائي البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، ويتطلع إلى أن يُصبح أول فريق يتوج بالبطولة في نسختين متتاليتين، إذ كان قد توج في النسخة الماضية على حساب شباب الأهلي، في المقابل يخوض الشارقة النهائي الثاني في تاريخه والأول منذ 2014-15.

وبدأ العين مشواره في البطولة من دور الثمانية بصفته حامل اللقب، إذ خاض أربع مباريات حتى الوصول للمباراة النهائية، فاز في مباراة وخسر في مثلها، وتعادل في اثنتين، وسجل خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة، وخرج في مباراة واحدة بشباك نظيفة، وجاء متوسط استحواذه 51%.

كما سدد لاعبو العين 55 تسديدة منها 14 على المرمى، وتسديدة واحدة بين القائمين والعارضة، ومرر لاعبو الزعيم 1723 تمريرة، منها 1455 صحيحة بدقة وصلت إلى 84%.

في المقابل، خاض الشارقة ست مواجهات، فاز في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه ستة، وخرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات، وجاء متوسط استحواذه 55%، وسدد لاعبوه 69 تسديدة، منها 23 على المرمى، وتسديدتان بين القائمين والعارضة، ومرر لاعبو الشارقة 2774 تمريرة، منها 2329 صحيحة بدقة وصلت إلى 84%.

وأكمل فريق العين تحضيراته لخوض اللقاء من خلال عدد من الحصص التدريبية في ملعبه قبل أن يختتمها في ملعب اللقاء، في وقت تلقى الفريق صدمة كبيرة بعد تعافي المهاجم التوغولي لابا كودجو من الإصابة التي يعانيها، وهو ما سيفرض على مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف خوض المباراة بأسلوب مختلف.

ويستند ريبروف على خيارات متعددة لسد الفراغ الذي يخلفه غياب لابا كودجو، بداية من اللعب بمهاجم وهمي على غرار لقاء النصف في إياب البطولة ذاتها أو الاعتماد على المهاجم الشاب عيسى خلفان، لكن كلتا الطريقتين من الصعب أن تعوض غياب لاعب بحجم الدولي التوغولي الذي يعد أبرز لاعبي الفريق.

في المقابل، يدخل فريق الشارقة المباراة تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين الذي بات يتصدر مشهد المباريات النهائية في مسابقات الكؤوس، لقدرته الكبيرة على حسمها لصالح فريقه، في وقت سيفقد خدمات مجموعة من اللاعبين بداعي الإصابة، حسبما ذكر في المؤتمر الصحافي.

ريبروف: لا أخشى أي فريق

حسم مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، الجدل حول إمكانية مشاركة مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو في لقاء اليوم، وقال في المؤتمر الصحافي: «سيفتقد الفريق جهود المهاجم لابا كودجو».

وعن خسارته في نهائيين أمام الشارقة قبل مواجهة اليوم، قال: «الخسارة في عالم كرة القدم من الأمور الواردة بكل تأكيد، ولا أخشى أي فريق، ولا أخشى الهزيمة على الإطلاق، والضغوط في عالم كرة القدم دائماً حاضرة وعلى جميع أعضاء اللعبة، ومن واجباتي كمدرب العمل على تحليل المنافس بالصورة اللازمة، ولكن كان لدينا أسبوع كامل من أجل التحضير لمباراة الغد ونأمل أن نكون في درجة الجاهزية المطلوبة».

وأكمل: «معنويات الفريق عالية ورغبة اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز وإهدائه لجماهير العين، وسأعتمد أسلوب لعب متوازناً لتحقيق أهداف فريقي في النهائي».

كوزمين: يجب احترام جميع البطولات

أكد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية الشارقة للقاء العين، وقال في مؤتمر صحافي: إن هدف فريقه في المباراة هو الفوز بلقب البطولة.

وكشف مدرب الشارقة عن غياب الثلاثي ماجد حسن ومحمد عبدالباسط وخالد الظنحاني، مشيراً إلى أن التمرين الأخير للفريق اليوم الجمعة سيحدد إمكانية مشاركة كايو ودجانيني والكاسير.

وأضاف كوزمين: «يجب احترام جميع البطولات كما يجب علينا في الشارقة محاولة الفوز بلقب هذه البطولة طالما أن الفريق تأهل للمباراة النهائية».

وأشار مدرب الشارقة إلى أنه بعد تقلص حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري قام بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في الدوري، وأن اللاعبين الذين شاركوا قدموا أداء جيداً.