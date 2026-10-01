مدرب منتخب الإمارات زلاتكو: جرّبنا البدلاء بمباراة قطر.. ولا نريد التوقف أمام عُمان

أكد مدرب منتخب الإمارات، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن «الأبيض» حقق هدفه بالتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27» في صدارة المجموعة الثانية، مشيراً إلى أن مباراة قطر منحته فرصة لاختبار عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين، ولا يريد التوقف عند مواجهة عمان المقبلة.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي بعد التعادل مع قطر 1-1: «حققنا هدفنا، وأكثر من ذلك، لأننا أنهينا دور المجموعات في صدارة المجموعة، وجرّبنا اللاعبين البدلاء أمام قطر، وأنا سعيد جداً بما قدموه، لكنني أشعر بقليل من الحزن لأننا لم نحقق الفوز الذي كنا نستحقه قياساً بالأداء والاستحواذ والسيطرة على الكرة وفي المقابل، كان المنتخب القطري جيداً أيضاً، ودافع بصورة جيدة، ولذلك علينا أن نكون سعداء بالحصول على نقطة وإنهاء المجموعة في المركز الأول».

وحول إمكانية استثمار مباريات البطولة في التحضير لكأس آسيا، قال داليتش: «لا أريد التفكير في بطولة أخرى الآن، أتفهم ما تقوله، وسيكون من الجيد أن نستعد أيضاً لكأس آسيا، لكن تركيزي الآن منصب بالكامل على هذه البطولة».

وأوضح: «هذه أول بطولة لي مع المنتخب، وأنا في بداية فترة عملي مع الفريق، لذلك يجب أن أتعلم كل شيء وأن أرى كل التفاصيل، وبالتأكيد ستكون البطولة فرصة للتحضير والاستفادة من بعض الأمور، لكن تركيزنا الآن سيكون على هذه المسابقة ونصف النهائي».

وشدد المدرب الكرواتي على رغبته في مواصلة المشوار، وقال: «لقد حققنا شيئاً الآن، لكنني لا أريد التوقف، أريد أن أقدم الأفضل مع لاعبي، وأن نحقق المزيد».

وعن مواجهة عُمان في نصف النهائي، قال: «ستكون مباراة مهمة وصعبة بالطبع، لكن أمامنا يومان لتحليل المباراة ودراسة المنتخب العُماني، سنمنحه الاحترام الكامل، ونعلم أننا إذا لم نكن في أعلى مستوياتنا فلن نتمكن من الفوز».

وأضاف: «منحت الراحة اليوم لبعض لاعبينا، وأتمنى أن يكونوا جاهزين وبكامل طاقتهم لمباراة عُمان. لن نتراجع، وسنقدم أداءً أكبر وأفضل، لأن هذه المباراة أصبحت بالنسبة لنا كل شيء».