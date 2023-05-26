605 آلاف درهم غرامات الأندية في الدوري.. وتسعة فرق بلا مخالفات

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من سجلات اتحاد كرة القدم أن قيمة الغرامات الموقعة على أندية دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم للموسم الكروي 2022-2023 بلغت مع انتهاء المسابقة 605 آلاف درهم، منها 205 آلاف درهم غرامات في الدور الأول و400 ألف في الدور الثاني.

وتصدر شباب الأهلي الحائز على درع الدوري، قائمة النادي الأكثر تعرضاً للغرامات المالية التي بلغت 220 ألف درهم، يليه الوصل بـ210 آلاف درهم، ثم الشارقة 80 ألف درهم.

وكشفت الإحصائية عن أن هناك خمسة أندية فقط من أصل 14 صدرت بحقهم غرامات مالية انضباطية، في حين خلت سجلات تسعة أندية محترفة من أي عقوبات انضباطية بسلوك داخل الملعب في الدور الأول وتكرر الأمر أيضاً خلال الدور الثاني وهي أندية الوحدة وعجمان والجزيرة واتحاد كلباء وبني ياس وخورفكان والبطائح والنصر ودبا، في حين أن الأندية التي تعرضت لعقوبات مالية بسبب سلوك لاعبيها أو جمهورها هي شباب الأهلي الذي غرم في الدور الأول بـ30 ألف درهم لحصول ستة من لاعبيه على بطاقات صفراء في مباراة واحدة، فيما غرم في الدور الثاني بـ190 ألف درهم منها 40 ألف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات سوائل على أطفال جمع الكرات وعلى حارس النصر، وكذلك على النزول للملعب بجانب تغريم النادي 60 ألفاً و50 ألف درهم أخرى إضافة لتغريم كل من اللاعبين محمد مرزوق وسالمين خميس وحارب سهيل وجويلهريم 10 آلاف درهم لكل منهم، فيما بلغت غرامات نادي الشارقة 30 ألف درهم لحصول ستة من لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراة واحدة، بجانب تغريمه لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة بجانب عقوبة الطرد بالبطاقة الحمراء في الملعب لاعتدائه على لاعب من الفريق المنافس دون كرة خلال مباراة الشارقة مع دبا ضمن الجولة 12 للدوري.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي الوصل في الدور الأول بتغريمه 25 ألف درهم بسبب تصرفات جماهيره في مباراة الفريق أمام نادي النصر ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين فيما غرم النادي في الدور الثاني وحده مبلغ 185 ألف درهم منها 25 ألف درهم لقيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية والقنابل الداخلية في الملعب بجانب تغريم النادي 30 ألف درهم بسبب سلوك جماهيره، فضلاً عن تغريم لاعبي الوصل يوسف علي المهيري وسهيل عبدالله 50 ألف درهم لكل منهما لمحاولة الاعتداء على لاعبين من الفريق المنافس إضافة لتغريم المترجم إلياس طحان 10 آلاف درهم بجانب غرامة 30 ألف درهم للمترجم نفسه.

وغرمت اللجنة كذلك نادي العين في الدور الأول 20 ألف درهم بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على أرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في الدور الأول لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، فيما خلا سجل نادي العين في الدور الثاني من أي غرامات مالية، فيما تعرض لاعب الظفرة محمد فوزي في الدور الأول لغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم لاعتدائه دون كرة على لاعب من الفريق المنافس، وفيما عدا ذلك فقد خلا سجل الفريق من أي غرامات مالية في الدور الثاني.

غرامات ضخمة خارج الدوري

أعلى الغرامات المالية خلال موسم 2022-2023 خارج الدوري صدرت في حق أندية البطائح ودبا واتحاد كلباء بتغريم كل منهم 500 ألف درهم بسبب تسجيل كل منهم لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة في المراحل السنية.

كما هناك عقوبات أخرى خطفت الأضواء بقرار لجنة الانضباط معاقبة لاعبين بسلوك انضباطي خارج مباريات الدوري في الدور الأول وهما لاعبا الوحدة محمد حسن الشامسي، وحمد عبدالله بتغريم كل منهما 200 ألف درهم والإيقاف أربع مباريات لكل منهما أيضاً وذلك لخروجهما دون إذن مسبق من معسكر المنتخب الوطني.

5

أندية فقط من أصل 14 صدرت بحقهم غرامات مالية انضباطية.

220

ألف درهم مجموع غرامات شباب الأهلي «بطل الدوري».

80

ألف درهم غرامات الشارقة في الدوري.