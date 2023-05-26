كأس السلة حائرة بين اللقب الـ14 لشباب الأهلي ونجمة عاشرة للشارقة

يحل فريق السلة في شباب الأهلي والشارقة، السابعة والنصف مساء اليوم، ضيفين على صالة نادي النصر في دبي، في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، في مسك ختام موسم السلة. وينشد شباب الأهلي اللقب الـ14 في تاريخه في المسابقة، بينما يسعى الشارقة إلى النجمة العاشرة. ويجمع نهائي النسخة 46 الفريقين الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة.

وأحرز شباب الأهلي اللقب في مواسم: 1987 و1988 و1989 و1990 و1998، و1999 و2000 و2003 و2012، و2013 و2014 و2016 و2022، فيما سبق للشارقة أن أحرز اللقب في مواسم: 1978 و1981 و1982 و1983 و1984، و2002 و2009 و2010 و2021.

وكان شباب الأهلي بلغ النهائي بعد الفوز في دور نصف النهائي على الوصل بصعوبة بواقع 86-84، بينما احتاج الشارقة إلى شوط إضافي لانتزاع الفوز على النصر بنتيجة 103-102، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 92-92.

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية لإضافة ثاني ألقابهما في الموسم الحالي، بعد أن توّج الشارقة سبتمبر الماضي بلقب البطولة الافتتاحية (كأس الاتحاد)، بينما توّج في نهاية الشهر الماضي شباب الأهلي بلقب الدوري.

ويفتقد شباب الأهلي خدمات نجمه الدولي قيس عمر للإصابة، كما يغيب عن الشارقة جناحه المميز ولاعب المنتخب راشد ناصر الذي أصيب خلال الربع الأول من لقاء النصر في نصف النهائي. وقال المدرب المساعد في شباب الأهلي سعيد عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «طموحاتنا كبيرة في مواصلة تقديم الأداء القوي، والجمع بين ثنائية الموسم، والفريق رغم الغيابات على أتم الجاهزية فنياً وبدنياً».

بدوره قال مدرب الشارقة المصري أحمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «نهائيات الكؤوس يصعب التكهن بنتيجتها، إذ رغم الأفضلية التي يمتلكها حسابياً وعلى الورق شباب الأهلي كونه الأكثر جاهزية وخوضاً للمباريات القوية هذا الموسم، فإن طموحاتنا كبيرة في تقديم مباراة قوية والعودة بالكأس».

وقال إن «الشارقة عانى طوال الموسم التوقفات الطويلة، إذ خاض نصف النهائي بعد توقف استمر 29 يوماً، قائلاً إنه سيراهن على ثلاثة خيارات من العناصر الشابة لتعويض الغياب المؤثر لراشد ناصر، وذلك من خلال محمد ثاني، ومحمد أسد، ومحمود وسيم».

وتضم صفوف الفريقين عناصر مميزة سواء من لاعبي المنتخب أو المحترفين الأجانب، فلدى شباب الأهلي الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، وطلال سالم، والأشقاء محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، والثنائي الأميركي المحترف براندن ريتشي، ونيكولاس مينراث، فيما تضم تشكيلة الشارقة لاعب ارتكاز المنتخب جاسم محمد وعمر العامري، والمحترف الأميركي لوكاس كالين، والبوسني كيكانوفيتش.

«الشارقة للمرأة» و«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» في نهائي السيدات

تستضيف صالة الوصل في الرابعة والنصف عصر اليوم، نهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، ويجمع بين فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، والشارقة الرياضي للمرأة. وتطلب لاعبات أكاديمية فاطمة بنت مبارك، تحقيق ثنائية الموسم بعد تتويجهن بلقب الدوري، فيما تطمح لاعبات الشارقة الرياضي للمرأة إلى رد الاعتبار عقب خسارتهن نهائي الدوري بنتيجة (47-64).

شباب الأهلي والشارقة يطمحان لتحقيق ثنائية الموسم بعد فوز «الفرسان» بلقب الدوري، والشارقة بلقب كأس الاتحاد.