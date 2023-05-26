نظافة الشباك واستغلال أنصاف الفرص وراء تأهل الوحدة في البطولة العربية

استحق فريق الوحدة التأهل لمرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، عبر مسار شاق اصطدم فيه أولاً بالبرج اللبناني، وتالياً بالجيش الملكي المغربي، لكن في كلا الدورين تحلّى «العنابي» بالواقعية في التعامل مع المباريات الأربع. وكان لافتاً أن الوحدة تميز بنظافة شباكه وبتركيز عال جداً أمام مرمى الخصم لاستغلال أنصاف الفرص، وتحويلها إلى أهداف.

وحجز «العنابي» مكانه في المجموعة الرابعة، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي، ومن المقرر أن يصدر الجدول الرسمي لمواعيد مباريات مرحلة المجموعات لاحقاً. وهذه المرة الثانية التي يظهر فيها الوحدة بالبطولة العربية، بعد 2017، حين ودّع من الدور الأول بثلاث هزائم أمام نصر حسين داي الجزائري، والأهلي المصري، والفيصلي الأردني.

ويعيش الوحدة في الفترة الأخيرة صحوة مميزة، انطلقت محلياً، إذ استعاد البوصلة في الجولات الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين للموسم المنصرم، وفرض نفسه منافساً رئيساً مع شباب الأهلي، الذي توج لاحقاً باللقب، وفريق العين الذي أنهى السباق وصيفاً.

وتميز الوحدة في البطولة العربية منذ الدور الأول التمهيدي، حين واجه البرج اللبناني، حيث اعتبر بمثابة لقاء أكثر من فريق لبناني في وقت واحد، إذ حشدت إدارة البرج أبرز نجوم الأندية الأخرى التي وافقت على إعارة لاعبيها لخوض المسابقة، لكن ذلك لم يتسبب في إي صعوبات للوحدة، إذ حقق الفوز ذهاباً 3-صفر وإياباً 1-صفر. وكان لافتاً ضم قائمة البرج للاعبين: هادي مرتضى (التضامن صور) وأنطوان الدويهي (السلام زغرتا) في حراسة المرمى، ومحمد الحسيني ومحمد زين طحان (الصفاء)، وحسين دقيق (العهد) في خط الدفاع وبلال صباغ والنيجيري إيمانويل أوبيري (العهد)، والغيني كوناتي (الحكمة) في الوسط، والسنغالي بوكونتا سار (الحكمة) في الهجوم.

وأمام خصم قوي مثل الجيش الملكي المغربي في الدور التمهيدي الثاني، كانت الأمور أصعب في لقاء الذهاب بالرباط، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لكن «العنابي» عاد واكتسح منافسه بثلاثية نظيفة، أول من أمس، في لقاء الإياب بأبوظبي. وأشاد مدرب الوحدة، الهولندي آرنو بويتنويج، بأداء لاعبيه وفوزهم الكبير على الجيش، وقال: «إن لاعبيه تعاملوا باحترافية كبيرة مع المباراة كعادتهم».

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «قدمنا مباراة كبيرة على أرضنا، ولعبنا بشكل جيد دفاعياً، خصوصاً بعد تقدمنا بالهدف الأول، ونجحنا في إغلاق المساحات أمام الضيوف، بفضل التكتيك الجيد للاعبينا». وتابع بويتنويج: «الأداء الاحترافي العالي قادنا إلى الفوز الكبير أمام منافس يتصدر الدوري في بلاده».

وحول مستقبله مع الفريق بعد أن كان يشغل منصب المدير الفني لأكاديمية النادي، وتمت الاستعانة به مؤقتاً حتى نهاية الموسم، بديلاً للإسباني خيمينيز، قال: «هذه آخر مباراة لي هذا الموسم، لكن عقدي ممتد مع الوحدة حتى نهاية يونيو المقبل، وسأتحدث مع إدارة النادي في بداية يوليو المقبل». وحول مستقبل فريق الوحدة في دور المجموعات، قال بويتنويج: «من الصعب التكهن بدور المجموعات من الآن، مع بقاء بعض الفرق التي لديها مباريات، بينما نحن أنهينا الموسم».

داكروز: الهزيمة محبطة للغاية

قال مدرب فريق الجيش الملكي المغربي، الفرنسي فرناندو داكروز، إن «الإحباط يسيطر على الفريق، وإن مشكلات كثيرة نعانيها أدت إلى هذه الهزيمة على يد الوحدة».

وتابع في المؤتمر الصحافي: «الهزيمة محبطة للغاية، عانينا في المباراة، خصوصاً أنه كانت تنقصنا الفاعلية الهجومية والتركيز في إنهاء الهجمات، وهو أمر كان واضحاً في مباراتي الذهاب والإياب، وأتمنى تجاوز هذا الأمر في الفترة المقبلة».

مدرب الوحدة، الهولندي بويتنويج، يؤكد أن عقده ممتد مع «العنابي» حتى نهاية يونيو المقبل.