سعيد جمعة: نتمنى أن تكون «الثالثة ثابتة» للعين

قال مدافع فريق العين، سعيد جمعة: «إن أملهم كبير في أن تكون (الثالثة ثابتة للفريق) في مواجهة الشارقة على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم مساء غد، بعد أن خسر الفريق مباراتين نهائيتين في كأس السوبر، وكذلك كأس رئيس الدولة أمام الشارقة أيضاً». وتابع: «إن اللاعبين يريدون إسعاد الجمهور باللقب في ختام الموسم المحلي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن تحقيق لقب كأس الرابطة لن يكون بمثابة إنقاذ للموسم، وإنما لإرضاء جماهير فريقهم بعد خسارة الألقاب الثلاثة الأخرى، بما فيها بطولة الدوري»، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن يحظوا بالدعم الجماهيري في لقاء الغد، مضيفاً: «لدينا جماهير لا تحتاج إلى الدعوة، وإنما تعرف دورها جيداً تجاه الفريق، وبكل تأكيد حضورهم سيزيد من دوافعنا».

وأكد لاعب فريق العين أنهم في الموسم الحالي كانوا قريبين من تحقيق أكثر من بطولة، وأن الحظ لم يكن بجوارهم، وقال: «بالنسبة لنا كانت خسارة لقب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين مؤلمة، لأننا كنا منافسين على المحافظة عليها حتى اللحظات الأخيرة، لكن الحظ لم يكن معنا».

وأشار إلى جاهزيتهم للمباراة، وقال: «استعدت جاهزيتي الكاملة، وقد تعافيت تماماً من الإصابة وشاركت في المباريات الماضية أمام النصر في نصف النهائي، وبالتأكيد أنا جاهز لخوض النهائي، وهو في الأخير قرار يعود للمدرب سيرجي ريبروف».

وكانت مواجهة النصر الأولى منذ بداية الموسم التي يشارك فيها سعيد جمعة منذ البداية، إلى جانب بندر الأحبابي، الذي تحول إلى خانة الجناح، وقال سعيد: «بندر لاعب كبير ويستطيع أن يشغل أكثر من خانة، في تلك المباراة كان في وظيفة الجناح، وأنا في الدفاع لقد شعرت بأريحية كبيرة في القيام بواجباتي الدفاعية وتحركاتي الهجومية». على جانب آخر، يضع العين مساء اليوم اللمسات الأخيرة على تشكيلته في الحصة الختامية التي سيؤديها على استاد آل نهيان تحضيراً لمواجهة الشارقة، وكان الفريق أكمل المرحلة الأولى من التحضيرات في مدينة العين قبل التوجه إلى أبوظبي.

سعيد جمعة تعافى من الإصابة، وكان لقاء النصر في نصف النهائي المباراة الأولى التي شارك فيها منذ البداية في الموسم الجاري.