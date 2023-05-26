الحوسني والغيص في كأس العرب للصالات

كشف اتحاد كرة القدم في بيان أمس، عن اختار الاتحاد العربي الحكمين الدوليين فهد الحوسني وأحمد الغيص، ضمن طاقم تحكيم بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة جدة، خلال الفترة من السادس إلى 16 يونيو المقبل.

وكلّف الاتحاد العربي لكرة القدم عبدالله الشحي، المسؤول الفني لحكام كرة قدم الصالات في اتحاد الكرة، عضواً في لجنة حكام البطولة ومُقيّماً لطاقم الحكام الذي سيُدير منافسات بطولة كأس العرب.