مليون دولار وكأس و60 ميدالية ذهبية لبطل «خليجي 27»

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية لبطولة «خليجي 27»، التي تختتم اليوم في مدينة جدة السعودية بلقاء الإمارات والسعودية، 1.5 مليون دولار، وفقاً للائحة التنظيمية للاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ويحصل المنتخب البطل على مليون دولار، مقابل 500 ألف دولار للوصيف، إلى جانب الجوائز العينية. كما يحصل المنتخب المتوج باللقب على كأس البطولة و60 ميدالية ذهبية، فيما ينال الوصيف 60 ميدالية فضية.

وتشمل الجوائز العينية التي تقدمها اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ27، وهي شقة سكنية يحدد موقعها لاحقاً، إلى جانب جائزتي أفضل حارس وهداف البطولة.