المنتخب الأولمبي مع الصين والهند والمالديف في تصفيات كأس آسيا

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كولالمبور، منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الهند والمالديف والصين. وتقام التصفيات من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل بمشاركة 43 منتخبا تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربع منتخبات، بينما يوجَد في المجموعة الأخيرة ثلاث منتخبات، وستلعب مباريات كل مجموعة من دورة واحدة بنظام التجمع في مدينة واحدة.

ووفقا لنظام البطولة سيتأهل إلى النهائيات الآسيوية أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربع تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام في الدوحة من 15 إبريل إلى 3 مايو 2024.

وجاء منتخب الإمارات الأولمبي في التصنيف الأول إلى جانب منتخبات السعودية، أوزبكستان، اليابان، أستراليا، العراق، تركمانستان، فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلاند، الأردن، حيث تم ترتيب المنتخبات طبقاً لتصنيف كل منتخب في كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي أقيمت أوزبكستان في العام 2022، فيما تمت إضافة المنتخبات التي لم تشارك باعتبارها الأقل تصنيفًا.