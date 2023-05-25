المدرب عبدالله مسفر يقود حتا في «المحترفين»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي عبيد البدواوي، أن النادي سيحتفظ بخدمات المدرب الوطني عبدالله مسفر، لقيادة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل. وكان مسفر نجح في قيادة حتا للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى، وحجز بطاقة الصعود إلى «المحترفين».

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «كان هناك اجتماع أول من أمس مع المدرب الوطني عبدالله مسفر، وتم الاتفاق خلاله على كافة الأمور الخاصة باستمرار المدرب في الموسم الجديد، والتعرف على رؤيته في ما يخص احتياجات الفريق من لاعبين سواء مواطنون أو أجانب، لدعم بعض المراكز في الفريق».

وأضاف: «تم الاستقرار أيضاً على إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في تركيا تحضيراً للموسم الجديد، وجارٍ حالياً التنسيق بشأن موعد المعسكر وعدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في تركيا». وقال إن هدف الفريق في الموسم المقبل هو البقاء في المحترفين، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها النادي بشكل عام من الظهور في مرات سابقة بدوري المحترفين.