كايزر ينتقد لجوء الشارقة لإهدار الوقت.. ومساعد كوزمين يرد

انتقد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، طريقة أداء خصمه الشارقة في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وخروج فريقه من البطولة، فيما تأهل «الملك» لمواجهة العين في المباراة النهائية المقررة السبت المقبل.

وقال كايزر في تصريحات صحافية: «إن فريقه كان يحاول أن يلعب كرة قدم، وفريق آخر اعتمد في نهاية المباراة على إهدار الوقت».

ويعد النهائي المرتقب، الذي سيقام في 27 الجاري على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي، الثالث للشارقة أمام العين، بعدما سبق أن تواجها في نهائي كأس السوبر، الذي انتهى بفوز «الملك» بهدف نظيف وحصوله على اللقب، وكذلك نهائي كأس رئيس الدولة، الذي انتهى أيضاً بتتويج الشارقة، بعدما تفوق بركلات الترجيح 13-12 إثر (الوقت الأصلي 1-1).

وأضاف كايزر: «حاولنا أن نلتزم بكرة القدم التي اعتدنا عليها وفزنا بها بالألقاب في المواسم الأربعة الماضية، وقدمنا أداءً جيداً جداً في هذه المباراة وسجلنا هدفين، وكنا بحاجة إلى تسجيل هدف ثالث لبلوغ المباراة النهائية، لكننا لم نوفق في ذلك في نهاية المباراة، على الرغم من التبديلات التي قمنا بها ومجهود اللاعبين».

وشكر كايرز مشجعي نادي الجزيرة على وقفتهم مع الفريق، وكذلك إدارة النادي وجميع اللاعبين والفنيين والإداريين، مؤكداً أنه يتمنى أن يعود قريباً إلى التدريب بعد نهاية مسيرته مع الجزيرة، لكنه لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل.

من جهته، ردّ كاتلين نيكولا، مساعد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، على حديث كايزر بأن فرحتهم كبيرة بالتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما مر الفريق بظروف صعبة، وقال: «إن هذا التأهل لم يأت من فراغ بعدما تحقق في ظل غياب ثلاثة لاعبين أجانب هم: المهاجم الإسباني باكو ألكاسير والبرازيلي كايو لوكاس ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني، فلا يستطيع أي فريق اللعب من دون وجود ثلاثة مهاجمين، لذا كانت المباراة صعبة جداً أمام منافس قوي جداً».

وأضاف: «واجهنا منافس قوي جداً في ظل غيابات كثيرة، وسنركز جهودنا في المباراة النهائية».

وفال: «رغم أنه لا يريد التطرّق لموضوع التحكيم، فإن القرارات التحكيمية التي حدثت خلال المباراة لكلا الفريقين أدت إلى حالة شحن في المباراة».

وأكمل كاتلين: «أهنئ اللاعبين على ما قدموه أمام الجزيرة، في ظل غيابات كثيرة في الفريق».

يذكر أن مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، غاب عن المؤتمر الصحافي عقب المباراة، لحصوله على بطاقة حمراء من حكم المباراة، يحيى الملا، في الشوط الثاني.

ميلوس: عقدي مع الجزيرة انتهى.. وقرار بقائي ليس بيدي

كشف لاعب نادي الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، عن انتهاء عقده مع النادي عقب مباراة الفريق، أول من أمس، أمام الشارقة في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن مباراة الشارقة كانت الأخيرة له مع الجزيرة، مؤكداً أن لديه وقتاً للتفكير في مستقبله، لكن قرار بقائه مع الجزيرة ليس بيده، مشيراً إلى أنه سعيد بوجوده مع الجزيرة خلال الفترة الماضية، علماً بأن نادي الجزيرة كان قد تعاقد مع ميلوس في عام 2019 قادماً من نادي ستاندرليغ البلجيكي لموسمين.

وأشار ميلوس في تصريحات إعلامية عقب المباراة إلى أنهم خاضوا المباراة من أجل بلوغ المباراة النهائية، لكنهم لم يوفقوا في ذلك.