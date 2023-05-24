الوحدة يضع خطة مواجهة الجيش اليوم

ستدق ساعة الحقيقة أمام فريق الوحدة، ممثل الوطن في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، حينما يستقبل منافسه فريق الجيش الملكي المغربي في الساعة 19:45 من مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن مباراة الإياب، بعد أن كان لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي.

ويحمل «العنابي» آمال وطموحات الكرة الإماراتية، خلال رحلة بحثه عن التأهل لمرحلة المجموعات، من خلال الالتحاق بفرق المجموعة الرابعة التي تضم: شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل الآخر من الدور التمهيدي من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

وظهرت النوايا الهجومية واضحة لدى «أصحاب السعادة»، خلال تحضيرات الفريقين لمواجهة اليوم، خصوصاً أنه لا بديل أمامهم سوى تحقيق الانتصار، لضمان التأهل لمرحلة المجموعات، وذلك عطفاً على نتيجة الذهاب.

ويملك مدرب فريق الوحدة، الهولندي آرنو بويتنويغ، خيارات هجومية متعددة لخوض لقاء اليوم، بما فيها إمكانية مشاركة الثنائي سبستيان تيغالي والبرازيلي جواو بيدرو في تشكيلة واحدة.

وبات لدى الفريق حالياً فكرة كافية عن منافسه بعكس لقاء الذهاب الذي خاضه أمامه من دون أي معرفة كافية، في وقت سيكون فيه الفريق مطالباً مع ذلك بالتوازن ما بين الهجوم والدفاع، لتفادي استقبال أي هدف يمكن أن يصعب من مهمتهم.

في المقابل، يدخل فريق الجيش اللقاء هو الآخر بالطموحات ذاتها، ويدرك لاعبوه أن حظوظهم كبيرة، إذ يكفيهم الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل الإيجابي لضمان الوصول إلى مرحلة المجموعات.

فتح أبواب الملعب مجاناً

قررت شركة نادي الوحدة لكرة القدم فتح بوابات استاد آل نهيان مجاناً، خلال مباراة اليوم، التي تجمع «العنابي» أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي.

وذكر النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي: «مرحباً بالجميع في استاد آل نهيان، تذاكر المباراة‬⁩ ستكون مجانية لكل الجماهير».

تشكيلة الوحدة المتوقعة

• حراسة المرمى: الحارس محمد الشامسي.

• الدفاع: روبين ولوكاس وعلاء زهير ومحمود خميس.

• الوسط: بيريرا وآلان وإسماعيل مطر وفاكوندو.

• الهجوم: سبستيان تيغالي وجواو بيدرو.