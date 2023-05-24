المدربون المواطنون يتركون بصمتهم في دوري «الهواة»

ترك المدربون المواطنون بصمتهم في دوري الدرجة الأولى (الهواة) الذي أسدل الستار عليه قبل أيام بمشاركة 17 نادياً، وأسفرت نتائجه عن صعود حتا والإمارات إلى مصاف أندية المحترفين في الموسم المقبل، وهبوط فريقي هيسبانيا وبينونة.

وجاءت أحداث الموسم استثنائية من جوانبه الفنية والإدارية والجماهيرية، وشهد اكتشاف لاعبين مميزين ونجاحاً غير مسبوق للمدرب المواطن، أثرت المستوى الفني لمعظم الفرق، وجعلت من الموسم مميزاً.

وتسلّط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 مشاهد في موسم دوري الهواة، كالتالي:

1 أفضل مدرب

تقاسم مدربا حتا الدكتور عبدالله مسفر، والإمارات محمد بن جلبوت، لقب أفضل مدرب مواطن، بعد نجحهما بقيادة فريقيهما للعب في المحترفين الموسم المقبل، وظهورهما بأفضل مستوى فني، حيث قاد المسفر فريقه للفوز في 21 مباراة، بينما حقق بن جلبوت 20 انتصاراً مع فريقي الإمارات ودبا الحصن خلال الموسم.

2 جمهور الفجيرة

رغم إنهاء الفجيرة الموسم في المركز التاسع، وتعرضه لنتائج سلبية، منها 11 خسارة، إلا أن جمهوره واصل الحضور إلى المدرجات لمساندة الفريق في معظم مباريات الموسم، ما ساعده في استعادة النتائج الإيجابية، خصوصاً في الدور الثاني للبطولة، كما تميز جمهور دبا الحصن وحتا والإمارات قياساً بالحضور.

3 مدرب واعد

نجح المدرب الواعد لنادي التعاون، المواطن بدر طبيب الشحي، في بناء فريقه بشكل محترف، وكافأته إدارة النادي بالتجديد المبكر له، كما أسهم في رسم ملامح الفرق الصاعدة لدوري أدنوك للمحترفين، منها فوزه على الإمارات.

4 لاعب صاعد

وضع لاعب نادي الإمارات، فهد بدر، بصمته كأفضل لاعب صاعد في الدرجة الأولى، لينضم إلى المنتخب الأولمبي، بعد أداء مميز، وصناعة وتسجيل أهداف مؤثرة، أسهمت في صعود الصقور إلى دوري أدنوك للمحترفين.

5 مدرب ستي

فرض مدرب فريق ستي محمد

علي (29 عاماً) نفسه كأفضل مدرب شاب في الدرجة الأولى، بعد أن قاد فريقه للبقاء في البطولة في ظروف صعبة، لكونه فريقاً حديث التشكيل، وجمع 24 نقطة، منها نقاط مؤثرة من فرق منافسة على الصعود.

6 لاعب مواطن

قاد اللاعب راشد عيسى فريقه حتا للصعود إلى المحترفين، من خلال صدارته ترتيب الهدافين المواطنين برصيد 11 هدفاً، وصناعته 10 أهداف وفرض نفسه كأفضل لاعب مواطن في «الهواة» هذا الموسم.

7 مدرب أجنبي

نجح مدرب مصفوت، الجزائري فؤاد بومضل، في أن يكون أحد أبرز المدربين الأجانب في الدوري، بعد أن قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع في البطولة في أفضل مركز يحققه الفريق طوال تاريخه الكروي، وتأثيره في نتائج الفرق الصاعدة، خصوصاً فوزه على دبا الحصن ذهاباً وإياباً.

8 غلف إف سي

اعتبر المراقبون الرياضيون نادي «غلف إف سي» أفضل نادٍ، لإكماله الموسم بإمكانات محدودة، واحتلاله المركز الثامن، محققاً أفضل مركز لنادٍ غير حكومي.

9 حارس المرمى

تقاسم أكثر من حارس مرمى في الدوري الأفضلية، إلا أن حارس حتا سالم خيري، الذي أسهم بتأهل الإعصار للمحترفين، يعد الأبرز بين أقرانه، حارس الإمارات مروان الخديم، وحارس مرمى الحمرية منصور غلوم، وحارس دبا الحصن رائد رضا، وخاض حارس حتا 19 مباراة، حافظ على شباكه في خمس مباريات مؤثرة.

10 المقيم المميز

برز لاعبا العربي فارس الجابري ودبا الحصن محمد المربوعي كأفضل لاعبين ضمن فئة المقيم أو مواليد الدولة، كما سجلا أهدافاً جميلة ومؤثرة طوال الموسم.