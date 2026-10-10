العدوة

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الظفرة السابق المغربي عصام العدوة سيعمل مدرباً مساعداً إلى جانب مواطنه جمال السلامي في نادي الفتح السعودي بعد تجربة تدريبية قصيرة في نادي الاتفاق الإماراتي.

احتفال

استغرب متابعون مبالغة لاعب بدوري تحت 12 سنة في الاحتفال بهدف سجله بمرمى فريقه السابق، ما أثار استياء مدربه السابق وزملائه، داعين إدارات الأندية إلى تثقيف اللاعبين وتعزيز الروح الرياضية لديهم لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات.

فرصة

أكد لاعب يلعب في دوري المحترفين أنه كان ينتظر انطلاق بطولة كأس رابطة المحترفين للحصول على فرصة المشاركة، لكن المدرب أبقاه على دكة البدلاء، مفضلاً مواصلة الاعتماد على اللاعب الأساسي نفسه.

حارس

استغرب حارس مرمى في دوري الدرجة الأولى قرار مدربه بإجلاسه على دكة البدلاء، رغم تقديمه مستويات مميزة وحفاظه على نظافة شباكه في أكثر من مباراة، مشيراً إلى أن الحارس البديل لم يقدم مستوى أفضل منه.

مخاوف

أبدى مشجعون لفريق جماهيري سبق له الفوز ببطولة الدوري خشيتهم من دخول فريقهم صراع البقاء، في ظل تراجع نتائجه والظروف الفنية الصعبة التي يمر بها في الموسم الحالي، معربين عن قلقهم من تفاقم الصعوبات في الجولات المقبلة.

دقائق

أكد متابعون رياضيون أن قلة دقائق لعب بعض لاعبي المنتخب الوطني تستدعي زيادة المباريات الودية للمنتخب قبل بطولة آسيا، لمنحهم فرصاً أكبر للمشاركة ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، بما يعزز قدرتهم على تقديم مستويات أفضل في البطولة.