الأبيض الأولمبي ينتظر مجموعته في كأس آسيا

يترقب المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 سنة، قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة (قطر 2024) التي تسحب الخميس المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتشهد التصفيات التي ستنطلق من 4 إلى 12 من سبتمبر المقبل، مشاركة 43 منتخباً، سيتم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، بينما توجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، وستلعب مباريات كل مجموعة من دورة واحدة بنظام التجمع في مدينة واحدة.

وبحسب نظام البطولة سيتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة من 15 أبريل إلى 3 من مايو 2024.

وجاء منتخبنا الأولمبي في التصنيف الأول إلى جانب منتخبات المملكة العربية السعودية، وأوزبكستان واليابان وأستراليا، والعراق وتركمانستان وفيتنام، وكوريا الجنوبية وتايلاند والأردن، حيث تم ترتيب المنتخبات طبقاً لتصنيف كل منتخب في كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان 2022، فيما تمت إضافة المنتخبات التي لم تشارك باعتبارها الأقل تصنيفاً.