النصر يفوز.. والعين يحجز مكانه في نهائي الكأس

أنهى فريق النصر موسمه أمس، بالفوز على العين بهدف دون مقابل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليودّع البطولة عقب الخسارة بمجموع المباراتين 4-2، حيث كان قد خسر في مباراة الذهاب 4-1، ليودّع البطولة من الدور قبل النهائي، ويصعد العين إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من الشارقة والجزيرة بالمباراة التي تقام مساء اليوم.

وأحرز هدف النصر الوحيد في المباراة، المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 59 من المباراة، ليفشل النصر في تحقيق هدفه وهو الفوز بفارق ثلاثة أهداف، ونجح العين في التعامل مع المباراة، وكان الأخطر في الشوط الأول ووصل إلى مرمى النصر، ولكنه فشل في تسجيل هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني نجح النصر في العودة إلى الهجوم، وصناعة هدف الفوز عن طريق اللاعب المغربي عادل تاعرابت، والذي كان قد أحرز هدف النصر أيضاً في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز العين برباعية، ولكن الهدفين لم يكونا كافيين لمصالحة جمهور النصر، ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب شرفي في الموسم الصعب.