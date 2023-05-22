الشارقة والجزيرة في حوار أخير لبلوغ نهائي الكأس

يستضيف استاد الشارقة في الساعة 19:35 مساء اليوم، قمة من العيار الثقيل بين الشارقة والجزيرة في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الشارقة بهدف نظيف سجله عثمان كامارا. ويسعى الشارقة إلى بلوغ المباراة النهائية للكأس للمرة الثانية في تاريخه، فيما يتطلع الجزيرة للتأهل للمرة الرابعة. وفي الموسم المنصرم للدوري تعادلا 3-3 ذهاباً، وفاز الشارقة في الإياب 3-2.

ويعوّل الفريقان على أوراقهما الرابحة، ففي الشارقة يراهن الروماني كوزمين على المهاجم الإسباني ألكاسير والبرازيلي لوان بيريرا، والغيني كامارا إلى جانب البونسي بيانيتش. وفي الجزيرة فإن مدرب الفريق الهولندي مارسيل كايزر سيدفع بورقة علي مبخوت والبرازيلي برونو دي أوليفيرا، والجنوبي إفريقي تولاني سريرو وعبدالله رمضان. ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن رابطة المحترفين، فإن سبع مواجهات سابقة بينهما تساوى فيها الفريقان في كأس المحترفين بثلاثة انتصارات لكل منهما، وتعادلا في مواجهة واحدة فقط.

وتعد هذه المباراة تحدياً جديداً بين مدربي الشارقة والجزيرة، بحثاً عن إنجاز جديد وخصوصاً لكوزمين الذي يسعى إلى تحقيق اللقب الرابع له مع الشارقة والثالث له هذا الموسم، فيما يتطلع كايرز إلى إنقاذ موسمه مع الجزيرة بحصد لقب هذه البطولة. وخسر الجزيرة مرة واحدة في آخر 11 مواجهة في كأس المحترفين (فاز 4 – تعادل 6)، وبالمثل خسر الشارقة مرة واحدة في آخر 12 (فاز 5 – وتعادل 6).

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