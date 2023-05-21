نادى أبوظبي للرياضات المائية يشارك في منتدى الرياضة بجمهورية تتارستان

شارك نادى ابوظبي للرياضات المائية في منتدى الرياضة بجمهورية تتارستان تحت عنوان " كازان عاصمة الرياضة بالعالم الإسلامي"، وذلك على هامش الملتقي الاقتصادي الدولي لكازان 2023 بمشاركة العديد من الجهات الرياضية الدولية بجانب الهيئات والمؤسسات الرياضية والتعليمية المتخصصة بالقطاع الرياضي بجمهورية تتارستان وروسيا.

أقيم المنتدى بمقر قرية تكنولوجيا المعلومات بمدينة كازان الروسية وبحضور وزير الرياضة بجمهورية تتارستان فلاديمير ليونوف والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضة بالهيئة العامة للرياضة وعدد من مسؤولي القطاعات الرياضية.

وقدم نادي ابوظبي للرياضات المائية عرض خلال المنتدى حول ماهية انشاء النادي التخصصي الأول بدولة الامارات والمنطقة في مجال الألعاب المائية واستعراض الرؤية والخطط المستقبلية التي يعمل النادي على تحقيقها وفقاً لاستراتيجية تطوير الرياضة الموضوعة من قبل مجلس ابوظبي الرياضي ورؤيته لدعم وتمكين الرياضيين وتوفير أفضل فرص التدريب والمنافسة الرياضية وفقا للمعايير العالمية.

كما أشاد الحضور بمستوى المنشأت والمرافق الرياضية بأمارة ابوظبي وتميز العمل التنظيمي في البطولات والفعاليات الرياضية الدولية والعالمية بأبوظبي ودولة والامارات، الامر الذي جعلها في مقدمة المدن الرياضية بالشرق الأوسط والعالم.

وقدم الجانب الروسي عرض حول كيفية صناعة البطل الرياضي والذي تتضمن مشاريع الرياضة المجتمعية، والرياضة المدرسية والجامعية، ودور الأندية في انتقاء ومتابعة المواهب، واستعراض لمنظومة المدراس الرياضية الأولمبية ودورها في اعداد الرياضيين بالدولة.

ويعمل النادي خلال الفترة المقبلة على تفعيل تلك الشراكات من خلال استراتيجيات مدروسة وخطط مشتركة لدعم وتطوير السباحين ورياضيو الألعاب المائية بأبوظبي ودولة الامارات.