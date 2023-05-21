المصري أحمد سامي بطل النزال الرئيس في «محاربي الإمارات»

فاز المصري أحمد سامي، بالنزال الرئيس للنسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت بصالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، مساء أول من أمس. وذلك على حساب اللبناني محمد العسيلي في الجولة الأولى بالاستسلام في الوزن الحر. بينما تفوق الفلبيني مارك غريغوري، في النزال الرئيس الثاني على العراقي حسين سالم، بالضربة القاضية في حمس ثوان بوزن الريشة. حضر المنافسات وتوج الفائزين الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وشارك في التتويج فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية» منظم الحدث، والبرازيلي هينزو جريسي، أسطورة الجوجيتسو والفنون القتالية.

وشهدت بقية النزالات، انتصارات لكل من الأردني جلال الدعجة، والمغربي إلياس بولايد، والأردني يزيد حسين، والفلسطيني مصطفى راضي، وأيضاً اللبنانية أمينة هداية في فئة السيدات.