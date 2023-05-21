لاعبو العين الأكثر اختياراً في «فانتاسي الدوري»

أسدلت رابطة المحترفين الإماراتية الستار على لعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، لموسم 2022-2023، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي الدوري، إذ بلغ عدد مستخدمي فانتاسي دورينا هذا الموسم 12 ألفاً و822 مستخدماً، مقارنة بـ7000 مستخدم الموسم الماضي.

وتصدر لاعبو العين قائمة أكثر اللاعبين اختياراً من قبل مديري الفانتاسي، وبلغت نسبة اختيار لابا كودجو 76%، وإريك جورجينس 57%، وسفيان رحيمي 51%، ثم أتى بعدهم لاعب الوصل فابيو ليما، بنسبة اختيار 47%، مقابل 45%، لمهاجم الجزيرة علي مبخوت.

فيما تصدر فابيو ليما قائمة أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط طوال الموسم، برصيد 218 نقطة، يليه لابا كودجو بـ211 نقطة، ثم علي مبخوت بـ193 نقطة، وسفيان رحيمي بـ164 نقطة، مقابل 159 نقطة للاعب عجمان محمد فراس بالعربي.

واستمرت السيطرة الوصلاوية على الأفضل، حيث تحصل خالد السناني على 98 نقطة، توجته كأكثر حارس مرمى جمعاً للنقاط، وإريك برصيد 106 نقاط كأكثر مدافع جمعاً للنقاط، وفابيو ليما بـ218 كأكثر لاعب وسط جمعاً للنقاط، ثم لابا كودجو برصيد 211 نقطة كأكثر المهاجمين جمعاً للنقاط.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية خصصت العديد من الجوائز للمشاركين، حيث بلغ إجمالي الجوائز الموسمية 27 ألف درهم، وسينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ 6000 درهم، والثالث مبلغ 4000 درهم، والرابع 3000 درهم، والخامس 2000 درهم، فيما سيحصل أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن على إقامة فندقية، والتاسع والعاشر سيحصل كل منهما على 1000 درهم. وحصل الفائز الأول في كل جولة على مبلغ 500 درهم ضمن جوائز اللعبة الأسبوعية، فيما يتحصل الفائز الثاني على تذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات لحضور مباراة فريقه المفضل، بشرط أن يكون كل منهما شارك في اللعبة في بداية الموسم، أو قبل الأسبوع الفائز به بجولتين على الأقل، ولم يستخدما أيّاً من بطاقات التعزيز.

نسبة اختيار لابا كودجو في «فانتاسي الدوري» تصل إلى 76%.