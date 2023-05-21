النصر يستقبل العين في «المهمة المستحيلة»

يبحث فريق النصر عن العودة عندما يستضيف نظيره العين في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عند الساعة 7:35 مساء في استاد آل مكتوم، وتبدو المواجهة مستحيلة، بعد أن خسر «العميد» مباراة الذهاب بنتيجة 1-4، في استاد هزاع بن زايد، ما يجعل المباراة في غاية الصعوبة، خاصة في ظل الغيابات التي يعانيها الفريق.

ويعاني النصر غياب أكثر من خمسة لاعبين أساسيين، هم: سلطان الشامسي ومحمد شاكر بسبب نظام الإعارة من العين، وحسين مهدي وسمير مميسيفيتش ومحمد برغش للإصابة، مع وجود شكوك من عدم إمكانية لحاق خالد جلال باللقاء، ما يضع النصر في مأزق حقيقي.

وأكد مدرب النصر توميك غوران، صعوبة المباراة، ولكنه في الوقت ذاته أكد أن فريقه سيحاول العودة بعد أن انهار الفريق في مباراة الذهاب دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، وقال في مؤتمر صحافي: إن النصر لو لم يلعب المباراة مكتمل الصفوف، فسيكون الوضع مغايراً عن مباراة العودة، ولكن رغم الغيابات، فإن ثقتي كبيرة باللاعبين، وآمل تحقيق العودة، والفوز لإنهاء الموسم بشكل أفضل.

وعانى النصر كثيراً خلال الموسم الحالي، بسبب الوضع السيئ في جدول ترتيب الدوري، والاقتراب من مراكز الهبوط، وكان الجمهور يضع الآمال على بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، من أجل تحقيق لقب ينقذ الموسم، ولكنه اصطدم برغبة العين القوية في تعويض خسارة لقب الدوري.

العين فاز في الذهاب 4-1، ويمتلك الأفضلية بالنتيجة وظروف المواجهة قياساً بإصابات «العميد».