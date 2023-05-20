حتا يحتفل بـ «الصعود» ودرع «الدرجة الأولى»

توج، أمس، فريق حتا بدرع دوري الدرجة الأولى، وذلك في ختام موسم «الهواة»، حيث جمع بين فرحتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ودرع دوري «الهواة». وكان حتا تعادل بهدف لمثله في الجولة الختامية أمام سيتي. وحضر مراسم تتويج البطل نائب رئيس اتحاد كرة القدم يوسف حسين السهلاوي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد درويش وعلي البدواوي، والأمين العام محمد بن هزام، ورئيس مجلس إدارة نادي حتا علي عبيد البدواوي، ورئيس نادي سيتي سلطان حارب الفلاحي، وعدد من القيادات الرياضية.

وانتهت المباراة الأخيرة التي أقيمت في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا بنتيجة التعادل، ليرفع حتا رصيده الختامي في المركز الأول في ترتيب أندية الدرجة الأولى بـ75 نقطة، ويعادل بذلك عدد النقاط التي حققها دبا الفجيرة في موسم 2021-2022، وخورفكان 2007-2008.

ويحسب لمدرب حتا، المواطن الدكتور عبدالله مسفر، قيادته المميزة لـ«الإعصار»، والوصول به إلى المركز الأول بعد سلسلة من المباريات الصعبة، حيث كان قد تسلم تدريب الفريق بعد انطلاق البطولة بثلاث مباريات. وشهد المباراة عدد كبير من الجمهور، خصوصاً من العائلات.

وكان حتا حسم التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قبل جولتين من ختام منافسات البطولة، كما ضمن الفوز بدرع البطولة بعد فوزه في مباراة الجولة ما قبل الأخيرة على فرسان هسبانيا 5-1، كما رافقه فريق الإمارات إلى دوري أدنوك للمحترفين، ويعد الصعود الحالي هو الثالث لحتا، منذ إشهار الاحتراف.

وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة الأخيرة، أمس، عن فوز الجزيرة الحمراء على مسافي بـ6-2، وفوز غلف إف سي على الرمس بهدف لصفر، والتعاون على الحمرية بـ4-2. وبموجب هذه النتائج الختامية تصدر حتا بـ75 نقطة، مقابل 71 للإمارات الثاني، و67 لدبا الحصن الثالث. وفي سياق متصل نجح لاعب الإمارات البرازيلي دياغو فارياس من الحفاظ على صدارته لهدافي البطولة برصيد 24 هدفاً، ومحافظاً بذلك على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي برصيد 28 هدفاً.

حتا وصل إلى النقطة 75، وتوج بطلاً في ختام دوري الدرجة الأولى، بينما رافقه في الصعود، «الصقور» الوصيف بـ71 نقطة.

لاعب فريق الإمارات، البرازيلي فارياس، أحرز لقب هداف الدوري بـ24 هدفاً.