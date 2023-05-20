حتا يحتفل بدرع دوري "الدرجة الأولى" والصعود إلى "المحترفين"

توج اليوم فريق حتا بدرع دوري الدرجة الأولى، وذلك في ختام موسم "الهواة"، حيث جمع حتا بين فرحتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ودرع الدوري. وكان حتا تعادل بهدف لمثله في الجولة الختامية أمام ضيفه سيتي. وحضر مراسم تتويج البطل نائب رئيس اتحاد كرة القدم يوسف السهلاوي والامين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة احمد درويش وعلي البدواوي، والامين العام محمد بن هزام، ورئيس مجلس ادارة نادي حتا علي عبيد البدواوي ورئيس نادي سيتي سلطان حارب الفلاحي وعدد من القيادات الرياضية.

وانتهت المباراة الاخيرة التي اقيمت في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا بنتيجة التعادل، ليرفع حتا رصيده الختامي في المركز الأول في ترتيب أندية الدرجة الأولى إلى 75 نقطة، ويعادل بذلك عدد النقاط التي حققها دبا الفجيرة في موسم 2021-2022، وخورفكان 2007-2008.