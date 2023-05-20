«فيرست ميشن» لـ «غودولفين» ينشد تاج «بريكنيس ستيكس» الأميركي

ينشد «فيرست ميشن» بإشراف المدرب براد كوكس، إهداء فريق «غودولفين» الانتصار الثاني في غضون ثلاث سنوات في إحدى جولات التاج الثلاثي الأميركي، حين يخوض «فيرست ميشن» تحدي سباق «بريكنيس ستيكس» لخيول الفئة الأولى لمسافة 1900 متر رملي، الذي يجري اليوم على مضمار «بيملكو» في ولاية ميرلاند. ويتطلع «فيرست ميشن» للسير على خطى «أسنشيال كوالتي» الذي أهدى الشعار الملكي انتصاره الأول في إحدى جولات التاج الثلاثي الكلاسيكي لدى فوزه في «بيلمونت ستيكس» 2021.

ويخوض «فيرست ميشن» تحدي مشاركته الأولى في سباقات الفئة الأولى، ويواجه صفوة من جياد المضامير الرملية، يتقدمها بطل «كنتاكي ديربي» للعام الجاري الجواد الأميركي «ميج» بإشراف المدرب جوستافو ديلجادو. وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» الولايات المتحدة، مايكل باناهان، على تحضيرات «فيرست ميشن»، بقوله في تصريحات صحافية: «سارت تدريبات (فيرست ميشن) بشكل رائع في التحضير لسباق (بريكنيس)، وآخر تمرينين له في (شيرشل) كانا مميزين».

في جانب آخر، يتأهب «مودرن غيمس» لـ «غودولفين» وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، لإضافة لقبه الخامس في سباقات الفئة الأولى، حين ينشد لقب سباق «لوكينع ستيكس» الذي يجري اليوم لمسافة 1600 متر عشبي على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق. وسبق له تحقيق انتصارات لافتة، في «بريدرز كب»، و«بول دساي دي بولان» بفرنسا، و«وودباين مايل» بكندا.

«مودرن غيمس» لـ «غودولفين» يسعى لإحراز لقب «لوكينع ستيكس» في مضمار نيوبري البريطاني.