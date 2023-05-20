نهائي تاريخي بالانتظار.. في حال تأهل الشارقة والعين

اقترب الشارقة والعين من خوض نهائي تاريخي غير مسبوق في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما حقق الفريقان الفوز في ذهاب نصف النهائي، بفوز «الملك» خارج ملعبه على الجزيرة بهدف دون ردّ، بينما حقق «الزعيم» فوزاً كبيراً على أرضه على النصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي العين مع النصر في الإياب غداً على استاد آل مكتوم، بينما يواجه الشارقة نظيره الجزيرة على استاد الشارقة بعد غدٍ لتحديد هوية الفريق الثاني الذي سيتأهل إلى النهائي.

وفي حال تأهل كل من العين والشارقة إلى نهائي الكأس، ستكون المرة الأولى في تاريخ كرة الإمارات التي يلتقي فيها فريقان في ثلاثة نهائيات في الموسم نفسه، بعدما فاز الشارقة على العين في كأس السوبر بهدف دون ردّ، وكرر «الملك» تفوقه على «الزعيم» في نهائي كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح، ويصبحان مرشحين بقوة للتنافس على لقب ثالث في الموسم الجاري.

وعن خسارة الجزيرة أمام الشارقة، كشف المدرب الهولندي مارسيل كايزر، أنه يشعر بالقلق بسبب إصابة خلفان مبارك، في مباراة «فخر أبوظبي» أمام الشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تكون الإصابة بسيطة ولا يغيب بسببها اللاعب لفترة طويلة.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بهدف دون ردّ: «تعرضنا للحظة محبطة في البداية بسبب إصابة خلفان عقب مرور خمس دقائق، ما تسبب في تغيير خططنا للمباراة، وأثرت على مردود الفريق بشكل عام، وأتمنّى ألا تكون الإصابة قوية لأن خلفان بذل جهداً كبيراً للعودة من غياب طويل بسبب الإصابة والتحاقه بالخدمة الوطنية».

وأشاد بأداء الإيفواري كوليبالي الذي شارك بدلاً من خلفان مبارك، وقال: «البديل كوليبالي قاتل مع زملائه، وأعتقد أنها لم تكن أفضل مباراة لنا من حيث تحكمنا في الكرة إلا أننا صنعنا بعض الفرص الصغيرة ضد فريق جيد مثل الشارقة».

وشدّد على أن حظوظ الجزيرة قائمة في التأهل إلى النهائي عندما يلتقي الفريقان بعد غدٍ على استاد الشارقة في لقاء الإياب، وقال: «عندما ينتهي الذهاب بنتيجة 1-0 فإن الإياب يكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، لذلك سنذهب إلى هناك ونقاتل لأنني أعتقد أن هذا النادي يستحق ذلك وسنبذل قصارى جهدنا حتى يكون نصف النهائي رائعاً».

الحوسني: لم ننجز مهمة التأهل إلى النهائي

قال حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، إن «الملك» لم ينجز مهمة التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، رغم فوزه في ذهاب نصف النهائي خارج ملعبه على الجزيرة بهدف دون ردّ.

وقال الحوسني في تصريحات صحافية إنه: «قدمنا مباراة كبيرة وحققنا انتصاراً مهماً، ولكن يجب أن نقدم مباراة قوية في لقاء الإياب بعد غدٍ، لأننا لم ننجز مهمة التأهل إلى النهائي والفرصة قائمة للفريقين، ومن جانبنا نحتاج إلى تركيز شديد من أجل تحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل للنهائي».

وأضاف «نركز في البطولات كلها التي نشارك فيها، وفقنا في ثلاث بطولات كؤوس، ولكننا لم نوفق في دوري أدنوك للمحترفين».

وتابع: «نعد بأن نقدم كل ما لدينا في لقاء الإياب مع تحقيق النتيجة الإيجابية التي تؤهلنا للمباراة النهائية».

وعن تصديه لركلة الجزاء التي سددها علي مبخوت، قال «لقد حالفني التوفيق في التصدي لركلة الجزاء التي سددها المتخصص مبخوت، وأنا سعيد بانتصار الشارقة ولكن كما ذكرت التأهل لم يحسم حتى الآن».