منتخب الترايثلون يشارك في بطولة العرب بشرم الشيخ

يشارك المنتخب الوطني للترايثلون في البطولة العربية المفتوحة في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 17 حتى 22 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية.

ويترأس بعثة المنتخب عبدالملك جاني، نائب رئيس اتحاد الترايثلون والاتحاد العربي للترايثلون.

وتضم البعثة ثمانية لاعبين، هم: محسن آل علي، سعود الزعابي، سيف السماحي، خليفة النعيمي، زايد اليماحي، محمد اليماحي، واللاعبتين موزة الغفلي، ومريم الشامسي، إضافة إلى الحسن عقيلي، المدير الفني.

وأكد رئيس البعثة عبدالملك جاني، أن البطولة تؤكد عمق العلاقة بين الدول العربية، وحرص مصر على احتضان كل تجمع عربي رياضي، وقال في تصريحات صحافية: «الاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح، وفرص الاحتكاك لأبنائه».