«البوابة الإلكترونية» تشهد إقبالاً كبيراً للتسجيل في سباق «القفال 32»

أكدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، مواصلة تحضيراتها لإنجاح النسخة الـ32، المقررة من 26 إلى 28 الجاري، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام للموسم الحالي 2022-2023.

وشهدت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل السفن المشاركة في الحدث إقبالاً كبيراً منذ فتح التسجيل الثلاثاء الماضي، ما يبشر برقم قياسي للسفن المشاركة في النسخة المقبلة، وقد يتخطى الرقم الكبير في النسخة الماضية والذي بلغ 118 سفينة.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، سيف جمعة السويدي، في تصريح صحافي إنهم «يستعدون لنسخة استثنائية»، موجهاً الشكر إلى شركاء اللجنة المنظمة في الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم في إنجاح الفعاليات وتأمين سلامة المشاركين قبل وأثناء وبعد السباق على امتداد مسار السباق عند المنافسات وقبل السباق في التوجه نحو جزيرة صير بونعير.

وثمّن أيضاً حرص المُلّاك والنواخذة والبحارة على إنجاح المشاركة، من خلال الإقبال الكبير على التسجيل المبكر، الذي ظهر منذ فتح باب التسجيل، ما يبشر بدورة متميزة واستثنائية ستمر على تاريخ السباق الأقدم والأعرق والأكبر، والذي يحتفل هذا العام بالنسخة رقم 32. وأضاف السويدي: «نستعد بحماس لانطلاق الحدث حسب معطيات وحالة البحر، والتي سيتحدد على ضوئها موعد انطلاقة السباق، وذلك من أجل تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين، ووصول الجميع الى خط النهاية بسلام».

سباق القفال للسفن الشراعية 60 قدماً يقام بين 26 و28 الجاري.