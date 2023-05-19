الشارقة يقترب من نهائي كأس المحترفين بهدف كمارا وتصدي الحوسني

قاد الغيني عثمان كمارا الشارقة للفوز على الجزيرة بهدف دون ردّ في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليقترب «الملك» من التأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز من العين والنصر، إذ يُقام لقاء الإياب الإثنين المقبل على استاد الشارقة.

وقدم الفريقان مباراة قوية خصوصاً في الشوط الأول، ولكن الجزيرة تلقّى ضربة موجعة بإصابة خلفان مبارك ومغادرته الملعب بعد مرور خمس دقائق ونزول الإيفواري كوليبالي بدلاً منه، بينما بادر الشارقة بالهجوم وكان الأكثر خطورة على المرمى، عندما لعب لوان بيريرا كرة عرضية مرت من أمام الغيني عثمان كمارا قبل أن يسددها في المرمى (13)، ورد الجزيرة بهجمة خطرة من كرة لعبها كوليبالي إلى البرازيلي برونو دي أوليفيرا الذي سدد كرة صاروخية تصدى لها عادل الحوسني ببراعة (15).

وفي الدقيقة 18 أحرز كمارا الهدف الأول لـ«الملك» بعدما تلقّى تمريرة جميلة بالكعب من الإسباني باكو ألكاسير وانفرد المهاجم الغيني بالمرمى وسدد الكرة في الشباك، بينما كاد الجزيرة أن يحرز هدف التعادل عندما لعب علي مبخوت كرة خلف مدافعي الشارقة وصلت إلى المالي عمر تراوري الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم (21).

وحصل برونو دي أوليفيرا على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عقب تعرضه للعرقلة من خالد الظنحاني، وتألق عادل الحوسني في التصدي لتسديدة علي مبخوت.

أمّا الشوط الثاني شهد أفضلية من جانب الجزيرة الذي سيطر على وسط الملعب ولكن من دون خطورة على مرمى الشارقة، بينما أهدر باكو ألكاسير فرصة إضافة الهدف الثاني من كرة داخل منطقة الجزاء سددها بجوار القائم (64).

وواصل «الملك» خطورته في الدقائق الـ10 الأخيرة من الشوط الثاني وتألق علي خصيف في التصدي لكرة خطرة من البوسني ميراليم بيانيتش (87)، وردّ عادل الحوسني بإبعاد كرة خطرة لعبها البديل، العراقي أيمن حسين برأسه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الشارقة.