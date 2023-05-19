دبي تتزيّن بالأحمر والأخضر.. أسبوع من احتفالات شباب الأهلي

تواصلت الاحتفالات في دبي بتتويج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ليعزز رصيده كأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب منذ تطبيق الاحتراف في 2008 برصيد 18 لقباً، إذ استقبل مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، أعضاء الفريق الأول لـ«فرسان دبي». ومنذ استلام شباب الأهلي درع الدوري، السبت الماضي، اكتست الشوارع والمؤسسات والهيئات والمباني التجارية باللونين الأحمر والأخضر، ابتهاجاً بالتتويج التاريخي لـ«فرسان دبي».

وكان قائد عام شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، قد استقبل فريق شباب الأهلي لكرة القدم، الفائز ببطولة دوري «أدنوك» للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023، بعد منافسة قوية وشرسة، تكللت باللقب الثامن في تاريخه.

في المقابل، استقبل المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المرّي، فريق شباب الأهلي احتفالاً بفوزه باللقب، وحضر الاستقبال اللواء مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، طلال الشنقيطي، وعدد من المسؤولين.

من جهته، أقام رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي شباب الأهلي، عبدالله النابودة، مأدبة غداء في دبي احتفاءً بإنجاز شباب الأهلي، وتتويجه بدرع دوري المحترفين، وحضر المأدبة لاعبو الفريق والجهازان الفني والإداري وعدد من قيادات إدارة النادي، يتقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك، وسعيد خليفة سعيد سليمان.

واحتفى المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، بفوز شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

واستقبل المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي بمقر الهيئة، أبطال الدوري، بحضور الدكتور ماجد سلطان والدكتور خالد الزاهد وخالد الكعبي وأحمد شاه.

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بطولة جعلت شباب الأهلي أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في عصر الاحتراف.

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ألقاب لشباب الأهلي في تاريخ دوري المحترفين لكرة القدم.