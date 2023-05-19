247 مليون درهم القيمة السوقية لأغلى تشكيلة في «دورينا»

احتل دوري أدنوك للمحترفين، الذي أسدل الستار عنه السبت الماضي، المرتبة الرابعة على مستوى آسيا من حيث القيمة السوقية لأندية المحترفين، بإجمالي 277.51 مليون يورو (1.11 مليار درهم) بزيادة بلغت 50.06 مليون يورو عن الفترة ذاتها من العام الماضي، جرّاء تعاقدات أبرمتها الأندية على مدار موسم 2022-2023، حسب موقع «ترانسفير ماركت» غير الرسمي.

وبلغت قيمة تشكيلة اللاعبين (11 لاعباً) الأغلى في «دورينا» 62.5 مليون يورو (247.7 مليون درهم). وأسهمت نوعية التعاقدات التي أبرمت في الموسم المنصرم للدوري في زيادة القيمة السوقية للتشكيلة الأغلى في دوري أدنوك للمحترفين بنحو 90.61 مليون درهم، بعد أن سجلت في موسم 2021-2022 إجمالي قيمة سوقية بلغت 157.09 مليون درهم.

واعتلى القائمة البرازيلي ماتيوس بيريرا (26 عاماً) الذي انضم يناير الماضي إلى صفوف الوحدة، قادماً من نادي الهلال السعودي، بقيمة سوقية لبيريرا بلغت 10 ملايين يورو (39.5 مليون درهم)، بفارق مليوني يورو عن كل من صانع ألعاب نادي الشارقة البوسني ميراليم بيانيتش (32 عاماً)، والمحترف البرازيلي آلان في فريق الوحدة، الأمر الذي جعل نجوم خط الوسط يستحوذون على القيمة السوقية الأغلى في تشكيلة «دورينا» بإجمالي 31.2 مليون يورو (123.6 مليون درهم).

وجاءت القيمة السوقية لرباعي خط الدفاع في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، بإجمالي بلغ 16.5 مليون يورو (65.3 مليون درهم)، في قائمة اعتلاها مدافع شباب الأهلي البلجيكي جايسون ديناير (27 عاماً) من حيث القيمة السوقية بثمانية ملايين يورو (31.6 مليون درهم)، متفوقاً بفارق 4.5 ملايين يورو عن مدافع الشارقة، اليوناني كوستاس مانولاس (31 عاماً)، بينما يتشارك المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية البالغة 2.5 مليون يورو (9.97 مليون درهم) مدافع النصر البرازيلي جلوبر ليما (22 عاماً)، والكرواتي تين جيدفاج (27 عاماً) مدافع العين.

وفرض ثنائي خط الهجوم مكانه في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بإجمالي 14.1 مليون يورو (55.8 مليون درهم)، تصدرها مهاجم الشارقة الإسباني باكو ألكاسير (28 عاماً) بقيمة ثمانية ملايين يورو (31.6 مليون درهم) بفارق مليوني يورو عن مهاجم الوحدة البرازيلي جواو بيدرو صاحب الـ30 ربيعاً.

وذهبت صدارة القيمة السوقية الأعلى في حراسة المرمى البالغة 600 ألف يورو (2.3 مليون درهم) إلى حامي عرين مرمى الوحدة محمد الشامسي (26 عاماً)، متفوقاً بفارق 150 ألف يورو عن فهد الظنحاني (31 عاماً) حارس مرمى بني ياس.

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مليار درهم هي القيمة السوقية لأندية المحترفين، وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى آسيا.