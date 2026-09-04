126.26 مليار درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال 8 أشهر

واصلت سوق الأراضي في دبي تسجيل مستويات قوية من النشاط، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في ظل استمرار الطلب على المواقع الاستراتيجية، وتزايد توجه المطورين العقاريين نحو تعزيز مَحَافظهم من الأراضي، استعداداً للمشروعات المستقبلية.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جاوزت قيمة مبيعات الأراضي، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، 126.26 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 8795 صفقة، ما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية، وثقة المستثمرين بآفاق النمو طويلة الأجل.

واستحوذت مجموعة من المناطق الرئيسة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات، حيث تصدرت «معيصم الثانية» قائمة أعلى 10 مناطق، من حيث قيمة مبيعات الأراضي، بتداولات بلغت نحو 11.38 مليار درهم عبر 610 صفقات، وجاءت «نخلة جبل علي» في المرتبة الثانية بقيمة جاوزت 7.49 مليارات درهم من خلال 195 صفقة، بينما حلّت «اليلايس 5» ثالثة بتداولات بلغت نحو 7.23 مليارات درهم عبر 919 صفقة، مسجلة أعلى عدد من الصفقات، وحلّت «الروية الأولى» في المركز الرابع بقيمة مبيعات قاربت 6.3 مليارات درهم عبر ثلاث صفقات، ما يعكس ارتفاع قيمة بعض الصفقات الفردية في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية.

بدورها، سجلت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» تداولات بلغت قيمتها نحو 6.21 مليارات درهم من خلال 215 صفقة، تلتها «معيصم الأولى» بقيمة بلغت 5.23 مليارات درهم عبر 377 صفقة.

وجاءت «أم سقيم الأولى» في المرتبة السابعة بقيمة بلغت نحو 4.81 مليارات درهم، عبر 37 صفقة، تلتها «اليلايس 1» بقيمة 4.47 مليارات درهم، من خلال 310 صفقات، ثم «نخلة جميرا» بتداولات بلغت نحو 3.12 مليارات درهم عبر 70 صفقة، ثم «الحبية الخامس» بقيمة 2.39 مليار درهم عبر 682 صفقة.

وتؤكد هذه البيانات استمرار تركز الطلب على الأراضي في المناطق ذات المواقع الحيوية والمشروعات التطويرية الواعدة، مع اختلاف مستويات الأسعار والقيم الاستثمارية بين المناطق وفقاً لموقعها ومقوماتها المستقبلية.

وبلغت مبيعات الأراضي في المناطق الـ10 الأعلى مبيعاً، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، نحو 58.65 مليار درهم، لتستحوذ على ما نسبته 46.45% من إجمالي قيمة المبيعات.

155 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي خلال 8 أشهر

سجّلت سوق العقارات في أبوظبي معاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 155 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت 79.9 مليار درهم، بنمو نسبته 93.9%، وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري أن قيمة المعاملات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، تجاوزت إجمالي قيمة المعاملات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والتي بلغت 142.2 مليار درهم. وبلغت قيمة معاملات البيع 106.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 95.4% مقارنة بـ54.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 42 مليار درهم، بنسبة نمو 55.5% مقارنة بـ27 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.