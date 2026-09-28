55.48 مليار درهم قيمة معاملات «العقارات التجارية» في دبي خلال 8 أشهر

كشفت بيانات خاصة أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، عن تسجيل سوق العقارات التجارية في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (2026)، نمواً في قيمة معاملات العقارات التجارية بنسبة جاوزت 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 55.48 مليار درهم، مقارنة بإجمالي القيمة المسجلة في عام 2024، والتي بلغت نحو 50.75 مليار درهم، بزيادة قيمتها 4.73 مليارات درهم، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 21.6% على أساس سنوي ليسجل 4988 معاملة مقارنة بـ4102 معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن سوق العقارات التجارية في دبي شهدت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نشاطاً أكبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025، مع ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 21.6% إلى 4988 معاملة، بينما ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 9.3% لتصل إلى نحو 55.48 مليار درهم.

وأوضح سليمان لـ«الإمارات اليوم» أن نمو عدد المعاملات، بالتزامن مع التراجع الطفيف في متوسط قيمة الصفقة من 12.37 مليون درهم إلى 11.12 مليوناً، يعكس اتساع قاعدة المشترين، وزيادة عدد المشاركين في السوق عبر معاملات أصغر حجماً.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من النمو تركز خلال شهري يناير وفبراير 2026، بينما بدت حركة السوق أكثر استقراراً خلال الفترة من مارس إلى أغسطس.

وأوضح أن تراجع القيمة الإجمالية خلال هذه الفترة يرتبط بشكل رئيس بانخفاض عدد صفقات الأراضي الضخمة مقارنة بالعام الماضي، وليس بالضرورة تراجعاً في عدد الشركات النشطة في السوق.

وأضاف أن طبيعة المعاملات تلعب دوراً رئيساً في تفسير تحركات السوق، إذ تمثل صفقات الأراضي نحو 12% من إجمالي المعاملات، لكنها تستحوذ على ما يقارب 58% من القيمة الإجمالية، في حين تمثل «المكاتب» نحو ثلثي عدد المعاملات.

ولفت إلى أن ذلك يعني أن «المكاتب» تقود النشاط اليومي للسوق عبر معاملات أكثر انتظاماً، بينما تتسبب الصفقات العقارية الكبيرة، لا سيما صفقات الأراضي، في قدر أكبر من التذبذب في القيمة الإجمالية. وأوضح سليمان أن أداء أغسطس 2026 يعكس هذه الصورة بوضوح؛ إذ تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 1.94 مليار درهم عبر 440 معاملة.

وأرجع ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض قيمة صفقات الأراضي التي بلغت نحو 451 مليون درهم، مقابل استمرار التداول في المكاتب بقيمة 1.14 مليار درهم، ومتاجر التجزئة بقيمة 349.71 مليون درهم.

وأكد أن قراءة السوق ينبغي ألا تعتمد على القيمة الإجمالية للمعاملات وحدها، موضحاً أن نشاط المكاتب ومتاجر التجزئة يوفر مؤشراً أكثر وضوحاً على اتساع قاعدة الطلب، حيث إن نمو قيمتهما يؤكد تحول اتساع نشاط السوق إلى قوة مستدامة.

وأضاف أن استمرار نمو هذه القطاعات من حيث عدد وقيمة المعاملات سيكون مؤشراً مهماً على تحول اتساع النشاط الحالي إلى نمو أكثر استدامة في سوق العقارات التجارية بدبي.

«الأراضي» تهيمن على القيمة الإجمالية للصفقات

تكشف بيانات معاملات سوق العقارات التجارية في دبي، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، عن هيمنة الأراضي على القيمة الإجمالية للصفقات، رغم محدودية مساهمتها في عدد المعاملات، إذ استحوذت الأراضي على نحو 57.9% من قيمة المعاملات، مقابل 12.13% من إجمالي عدد الصفقات.

في المقابل، تصدرت المكاتب من حيث حجم النشاط، مستحوذة على 65.78% من إجمالي المعاملات، لكنها مثلت 33.65% فقط من قيمتها، ما يعكس انخفاض متوسط قيمة صفقات المكاتب مقارنة بصفقات الأراضي.

وجاءت متاجر التجزئة في المرتبة التالية، بحصة بلغت 21.87% من عدد المعاملات و8.36% من قيمتها، بينما ظلت المستودعات وبقية أنواع العقارات ذات مساهمة محدودة.

وتعكس هذه التوزيعات اختلاف طبيعة الطلب بين قطاعات السوق، حيث تقود المكاتب النشاط من حيث عدد الصفقات، في حين تستحوذ الأراضي على الجزء الأكبر من القيمة نتيجة ارتفاع قيمة المعاملة الواحدة.

• قيمة معاملات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة جاوزت 9.3% على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 4.73 مليارات درهم.