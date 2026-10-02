أغلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية

يتصدر الثنائي لامين جمال، نجم برشلونة، وإيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم من حيث القيمة السوقية، وتبلغ 220 مليون يورو، وفق بيانات ترانسفير ماركت.

ويأتي خلف الثنائي، الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد بقيمة 200 مليون يورو، والفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ، بقيمة 170 مليون يورو.

فيما يحتل الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، المركز الخامس بقيمة 160 مليون يورو، ويليه بيدري نجم برشلونة في المركز السادس بقيمة 150 مليون يورو.

بينما تبلغ قيمة ثلاثي باريس سان جيرمان؛ خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيز وفيتينيا، إلى جانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، 140 مليون يورو.