البرتغال تغرم رونالدو ما يتقاضاه في 38 ثانية

تلقى كريستيانو رونالدو غرامة مالية قدرها 255 يورو فقط (1051 درهماً إماراتياً)، بعد مغادرته معسكر منتخب البرتغال الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو يتقاضى نحو 548 ألف يورو يومياً (نحو 2.4 مليون درهم يومياً) من ناديه النصر السعودي، ما يعني أنه يحتاج إلى 38 ثانية فقط لتعويض قيمة الغرامة.

كما فرض الاتحاد البرتغالي عقوبة إيقاف لمدة شهر على النجم البالغ 41 عاماً، لكنها احتسبت العقوبة بأثر رجعي، اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي.

وبذلك، فإن هذا الإيقاف لن يتسبب في غيابه عن أي مباراة دولية مقبلة، حيث سينتهي قبل مواجهة الدنمارك المقررة في 14 نوفمبر المقبل.