دبي تسجل 335 صفقة عقارات فاخرة بـ 20.4 مليار درهم خلال 8 أشهر

سجلت سوق العقارات الفاخرة في دبي، معدلات أداء قوية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، وسط اهتمام متزايد ومنافسة قوية من الراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية الاستثنائية، في وقت تواصل الإمارة جذب مزيد من المستثمرين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، بينما يتنوع المعروض بين فلل فاخرة، وشقق فائقة الفخامة، بالتزامن مع التطور المستمر الذي يشهده القطاع العقاري، وتنوع المناطق والمشروعات التي تستهدف شريحة الباحثين عن عقارات فاخرة.

وأظهرت بيانات خاصة أعدتها «شركة فام العقارية»، استناداً إلى بيانات منصة «دي إكس بي إنتراكت - DXBinteract» العقارية، لـ«الإمارات اليوم»، تسجيل سوق دبي العقارية نحو 335 صفقة لعقارات فاخرة تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار (نحو 36,7 مليون درهم) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 20,4 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفاخرة تفوقت على الفلل في متوسط سعر القدم المربعة بـ8441 درهماً للقدم المربعة، مقابل 4903 دراهم للقدم المربعة بالنسبة للفلل، بينما استحوذت الفلل على العدد الأكبر من الصفقات مسجلة 206 صفقات، علاوة على تفوقها في القيمة الإجمالية للمبيعات بـ 11,72 مليار درهم مقابل 8,67 مليارات درهم للشقق الفاخرة.

وكشفت البيانات عن تصدّر منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً للفلل الفاخرة خلال الأشهر الثمانية الأولى، بإجمالي مبيعات بلغت نحو 2,77 مليار درهم من خلال 48 صفقة، لتحتل المرتبة الأولى، من حيث قيمة المعاملات وعددها، بينما بلغ متوسط سعر الصفقة 57,8 مليون درهم.

وجاءت منطقة «نخلة جبل علي» في المرتبة الثانية، من حيث إجمالي قيمة المبيعات، مسجلة نحو 2,04 مليار درهم من خلال 43 صفقة، وبمتوسط سعر بلغ 47,5 مليون درهم، تلتها «نخلة جميرا» بإجمالي مبيعات وصل إلى 1,85 مليار درهم عبر 28 صفقة، فيما بلغ متوسط سعر الصفقة 66,2 مليون درهم.

ومن حيث قيمة الصفقات، تصدرت صفقة في «جميرا الأولى»، قائمة أعلى 10 معاملات للفلل الفاخرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بقيمة بلغت 350 مليون درهم، وذلك لفيلا جاهزة مكونة من سبع غرف وبمساحة تبلغ 44 ألفاً و903 أقدام مربعة.

بدورها، سجلت «نخلة جميرا»، ثاني أغلى صفقات الفلل خلال العام الجاري بقيمة 145 مليون درهم لفيلا جاهزة مكونة من ست غرف، وعلى مساحة تبلغ 18 ألفاً و844 قدماً مربعة، تلتها صفقة لفيلا جاهزة مكونة من تسع غرفة بقيمة 134 مليون درهم وعلى مساحة 3858 قدماً مربعة في «تلال الإمارات».

أما بالنسبة للشقق الفاخرة، فقد كشفت البيانات عن تصدّر «جميرا الثانية» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً، من حيث إجمالي قيمة المبيعات، مسجلة نحو 2,77 مليار درهم من خلال 31 صفقة، وبمتوسط سعر بلغ 89,6 مليون درهم للصفقة، وهو الأعلى بين المناطق التسعة المدرجة.

وحلّت منطقة «نخلة جميرا» في المركز الثاني بمبيعات بلغت 2,18 مليار درهم عبر تنفيذ 35 صفقة، تلتها «جميرا الأولى» التي سجلت مبيعات بقيمة 893,5 مليون درهم عبر 16 صفقة، ثم منطقة «داون تاون دبي» بمبيعات بلغت 694,2 مليون درهم عبر تنفيذ 14 صفقة.

ومن حيث قيمة الصفقات للشقق الفاخرة، تصدرت صفقة في «جميرا الثانية» قائمة أعلى 10 معاملات للشقق الفاخرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بقيمة بلغت 422 مليون درهم، وذلك لشقة مكونة من ست غرف وبمساحة 31 ألفاً و201 قدم مربعة في مشروع «أمان ريزيدنسز». وسجل المشروع نفسه، ثاني أغلى صفقة خلال العام الجاري بقيمة 356,2 مليون درهم، ما يعكس حضوراً قوياً للمشروع ضمن قائمة أعلى الصفقات، تلتها صفقة لشقة فاخرة في مشروع «ذا ألبا» بقيمة 225,9 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».



