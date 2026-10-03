382 مليون درهم القيمة السوقية لمنتخبات نصف نهائي «خليجي 27»

تبلغ القيمة السوقية لمنتخبات الدور نصف النهائي في بطولة «خليجي 27»، المقامة حالياً بمدينة جدة السعودية، 104.1 مليون دولار (382.35 مليون درهم إماراتي)، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

ويتصدر المنتخب السعودي قائمة المنتخبات الأربعة من حيث القيمة السوقية بـ40.3 مليون دولار (148.02 مليون درهم)، يليه منتخب الإمارات بـ33.1 مليون دولار (121.57 مليون درهم)، ثم المنتخب القطري بـ23 مليون دولار (84.48 مليون درهم)، فيما يحل المنتخب العماني رابعاً بقيمة سوقية تبلغ 7.7 مليون دولار (28.28 مليون درهم).