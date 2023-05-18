الوحدة يختتم تحضيراته في الرباط للقاء الجيش المغربي

يضع فريق الوحدة اللمسات الأخيرة على تشكيلته في الحصة الختامية التي سيجريها الساعة 11 مساء اليوم بتوقيت أبوظبي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، لمواجهة مستضيفه فريق الجيش مساء غد ضمن ذهاب الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.

ويملك مدرب «العنابي»، الهولندي آرنو بويتنويغ، خيارات واسعة لخوض اللقاء، خصوصاً مع تعافي معظم المصابين بمن فيهم الدولي تيغالي، فيما يتوقع أن يخوض الفريق اللقاء بشكل دفاعي أكبر، خصوصاً أن الإياب سيكون الحاسم، ما يتطلب من الفريق خوض لقاء الغد بتوازن وعدم الاندفاع الهجومي.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى الرباط، مساء أول من أمس، عبر طائرة خاصة أقلعت من مطار البطين، وكان في استقبالها القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في المغرب عمر الطنيجي، ونائب رئيس نادي الجيش الملكي حسن مالك.

وترأس البعثة رئيس شركة الوحدة لكرة القدم راشد الزعابي، وضمت الجهازين الفني والإداري و22 لاعباً. ويطمح الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على استاد آل نهيان الأربعاء المقبل، بهدف التأهل إلى دور المجموعات الذي تستضيفه السعودية انطلاقاً من يوليو المقبل، والالتحاق بالمجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.